Prej muajsh e zhdukur, Policia e Kosovës kërkon ndihmë për gjetjen e 14-vjeçares nga Rahoveci

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se prej muajit nëntor 2025 është raportuar zhdukja e një vajze të mitur nga komuna e Rahovec.
Bëhet fjalë për 14-vjeçaren Alisiana Bekim Shala, për të cilën autoritetet thonë se, pavarësisht veprimeve intensive hetimore dhe operative, ende nuk është arritur të lokalizohet vendndodhja e saj.
Sipas njoftimit zyrtar, Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë ka ndërmarrë një sërë masash që nga momenti i raportimit të rastit, por deri më tani nuk ka rezultat konkret për gjetjen e të miturës.
Policia ka apeluar për bashkëpunimin e qytetarëve dhe mediave, duke theksuar se çdo informacion mund të jetë i rëndësishëm për zbardhjen e rastit dhe kthimin e saj të sigurt në familje.
Çdo person që posedon informacione lidhur me rastin mund t’i raportojë ato në numrin pa pagesë 192 ose në stacionin më të afërt policor.
