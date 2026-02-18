Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Prej muajsh e zhdukur, Policia e Kosovës kërkon ndihmë për gjetjen e 14-vjeçares nga Rahoveci
Transmetuar më 18-02-2026, 18:10

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se prej muajit nëntor 2025 është raportuar zhdukja e një vajze të mitur nga komuna e Rahovec.

Bëhet fjalë për 14-vjeçaren Alisiana Bekim Shala, për të cilën autoritetet thonë se, pavarësisht veprimeve intensive hetimore dhe operative, ende nuk është arritur të lokalizohet vendndodhja e saj.

Sipas njoftimit zyrtar, Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë ka ndërmarrë një sërë masash që nga momenti i raportimit të rastit, por deri më tani nuk ka rezultat konkret për gjetjen e të miturës.

Policia ka apeluar për bashkëpunimin e qytetarëve dhe mediave, duke theksuar se çdo informacion mund të jetë i rëndësishëm për zbardhjen e rastit dhe kthimin e saj të sigurt në familje.

Çdo person që posedon informacione lidhur me rastin mund t’i raportojë ato në numrin pa pagesë 192 ose në stacionin më të afërt policor.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...