Vrasja e të dënuarit përjetë në burgun grek, arrestohet kryegardiani, baxhanak me shqiptarin e arratisur nga qelitë

GREQI- Autoritetet greke kanë arrestuar kryegardianin e Burgut të Domokos në Greqi, pasi akuzohet për bashkëpunim në vrasjen e një 43-vjeçari grek të dënuar me burgim të përjetshëm brenda qelive, nga një tjetër i dënuar bullgar, po i dënuar përjetë.
Sipas informacioneve, hetuesi nuk ishte i bindur nga skenari se bullgari "shpëtoi" oficerin e burgut. Ndaj dyshohet se vrasja është bërë për vetëmbrojtje. Kryegardiani i arrestuar është njëkohësisht baxhanaku i një shqiptari të dënuar për krime të rënda. Ai rezulton i arratisur nga ky burg, pasi përfitoi një leje në rrethana të dyshimta, po me ndihmën e rojës së ndaluar.
Mediat greke, shkruajnë se ka dyshime se në këtë ngjarje është përfshirë edhe një shqiptarin tjetër. Ai është Alket Rizai. Këto dyshime vijnë, pasi ai ka qenë shumë pranë skenës së krimit të ekzekutimit me 2 plumba të grekut në burg.
Boshllëqet në narrativën e "shpëtimit"
Që në momentin e parë, skenari i mbështetur nga gardiani i burgut të Domokos dhe i dënuari bullgar me burgim të përjetshëm, që 43-vjeçari grek tentoi të qëllonte burgun, kishte boshllëqe të mëdha. Oficerët që trajtojnë çështjen ngrenë një sërë pyetjesh që, në thelb, e hedhin poshtë këtë narrativë.
Fillimisht nga analiza e videos që ekziston nga brenda burgut (jo në vendin e vrasjes) dhe konkretisht nga korridoret, duket se 43-vjeçari grek del nga qelia e tij, kur më herët është njoftuar se rreshteri po e kërkonte.
Ai del nga qelia i veshur me pantallona të shkurtra dhe bluzë dhe nga lëvizjet e tij duket se nuk ka armë, siç pretendonte rreshteri dhe krimineli bullgar. Kur mbërritën në vendngjarje, sipas asaj që pretendojnë oficeri i burgut dhe bullgari, 43-vjeçari sulmoi të parin me qëllim për ta qëlluar. Pastaj i burgosuri bullgar e çarmatosi, por në vend që ta imobilizonte, ai vendosi ta qëllojë.
Në fakt, ajo nuk e qëllon një herë dhe diku në trup, por tre, me dy plumba që godasin në kokë 43-vjeçarin grek. "Ka indikacione serioze se ky skenar nuk korrespondon me realitetin", theksojnë oficerët e lartë.
Si hyri arma brenda burgjeve?
Pistoleta, sipas rreshterit dhe autorit bullgar, ishte në posedim të viktimës. Nëse dikush e pranon këtë skenar si të mundur, do të thotë se 43-vjeçari grek kishte arritur të merrte armën dhe ta kalonte përmes sistemeve të sigurisë, sigurisht me pagesë.
Po sikur 43-vjeçari të mos mbante armë, por të dërgohej atje për ta vrarë?
Pastaj kjo do të thotë që një person që hyn dhe del nga burgu e ka sjellë armën në burg, në mënyrë që më pas të ekzekutohet kontrata e vdekjes.
Kryegardiani, baxhanak i shqiptarit të arratisur
Shefi i rojes, rezulton të jetë baxhanaku i një shqiptar të arratisur nga burgu i Domokos. Megjithatë, hetimet e mëtejshme zbulojnë se një tjetër i afërm i tij, në vitet 2000, u arrestua pasi ai ishte pjesëtarë i mafies greke. Punonjësit e policisë që kishin trajtuar rastin në atë kohë raportojnë se ai po i jepte informacion një personi që u vra në Haidar
