Arrestohet në Itali shqiptari i kërkuar për vrasje në Greqi

Një 47-vjeçar shqiptar, i shpallur në kërkim prej 13 vitesh nga autoritetet greke për vrasje dhe tentativë vrasjeje, është arrestuar në Itali sapo mbërriti në aeroport.
Sipas autoriteteve, ndalimi u krye pasditen e 17 shkurtit në aeroportin Aeroporto di Rimini Fellini, menjëherë pasi avioni i tij nga Tirana zbarkoi në pistë.
Ngjarja për të cilën akuzohet
47-vjeçari ishte subjekt i një urdhër-arresti evropian të lëshuar nga autoritetet gjyqësore të Greece për një ngjarje të vitit 2012 në Agios Panteleimon, në lindje të vendit, pranë Athens.
Ai akuzohet për vrasjen me armë zjarri të një bashkëatdhetari dhe plagosjen e rëndë të një tjetri. Pas ngjarjes, sipas mediave italiane, ai ishte zhdukur duke lëvizur mes Greqisë dhe Shqipërisë.
Operacioni i arrestimit
Arrestimi u bë falë bashkëpunimit mes Policisë Kufitare të Riminit, departamentit “Sirene”, Policia e Shtetit dhe autoriteteve greke.
Sapo kaloi kontrollin e dokumenteve – duke udhëtuar me pasaportë të vlefshme – 47-vjeçari u ndalua pa bërë rezistencë dhe u shoqërua në ambientet e policisë kufitare. Më pas, ai u transferua në burgun e Riminit, në pritje të një seance para Gjykata e Apelit e Bolonjës, e cila ka juridiksion për çështjet e ekstradimit.
Hapat e radhës
Autoritetet greke pritet të formalizojnë kërkesën për ekstradim, ndërsa gjyqtarët italianë do të vlerësojnë në ditët në vijim nëse plotësohen kushtet ligjore për dorëzimin e tij në Greqi.
