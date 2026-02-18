Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Jakup Krasniqi kishte vënë kollaren me shqiponjë në fjalimin para trupit gjykues në Hagë
Transmetuar më 18-02-2026, 17:27

Në paraqitjen e tij para trupit gjykues në Hagë, Jakup Krasniqi u shfaq me një detaj simbolik në veshjen e tij – një kollare me shqiponja, raporton.

Ky paraqitje vjen vetëm një ditë pas shënimit të 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, duke i dhënë një mesazh të veçantë momentit të fjalimit të tij në sallën e gjyqit.

