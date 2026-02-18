Jakup Krasniqi kishte vënë kollaren me shqiponjë në fjalimin para trupit gjykues në Hagë

Në paraqitjen e tij para trupit gjykues në Hagë, Jakup Krasniqi u shfaq me një detaj simbolik në veshjen e tij – një kollare me shqiponja, raporton.
Ky paraqitje vjen vetëm një ditë pas shënimit të 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, duke i dhënë një mesazh të veçantë momentit të fjalimit të tij në sallën e gjyqit.
