Michael Schumacher nuk do të shfaqet më në publik’, sipas miqve

SPANJË – 29 dhjetori 2013 mbetet një datë që ndryshoi përgjithmonë jetën e shtatë herë kampionit të botës në Formula 1, Formula 1. Pas aksidentit të rëndë me ski në Méribel, Schumacher është larguar plotësisht nga jeta publike, i mbrojtur nga familja e tij.
Së fundmi, gazetari britanik Craig Scarborough, i cili e ka ndjekur për dekada botën e Formula 1, deklaroi për The Sun se, sipas një personi shumë të afërt me ish-pilotin, “nuk do të ketë paraqitje publike edhe në të ardhmen”.
Schumacher, i cili mbushi 56 vjeç në janar, vijon të jetojë larg syrit të mediave, ndërsa gjendja e tij përshkruhet si e qëndrueshme dhe nën kujdes të vazhdueshëm mjekësor. Familja ka zgjedhur të ruajë privatësinë me përkushtim të plotë.
Ndër miqtë që kanë qëndruar pranë tij janë Flavio Briatore, i cili e afroi në Formula 1 gjatë kohës te Benetton Formula, si dhe Jean Todt, që ka treguar se vazhdon ta vizitojë dhe të ndjekë garat e Grand Prix në televizion me të.
Në dokumentarin e vitit 2021 për jetën e tij, bashkëshortja Corinna Schumacher foli me dinjitet për përditshmërinë e familjes, terapitë dhe përkushtimin për të ruajtur lidhjen e fortë familjare që ka qenë gjithmonë në qendër të jetës së kampionit gjerman.
Edhe pse larg publikut, emri i Michael Schumacher mbetet një ikonë e paharrueshme në historinë e sportit motorik.
