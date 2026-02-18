Shqipëria përfundon ëndrrën ‘Milano-Cortina 2026’

Shqipëria mbylli pjesëmarrjen në Lojërat Olimpike Dimërore “Milano-Cortina 2026” me katër sportistë, duke shënuar një kapitull historik për sportin dimëror shqiptar.
Performanca e atletëve shqiptarë
Lara Colturi (19 vjeç) – Skiatorja me origjinë italiane, që garon për Shqipërinë, u rendit e 7-ta në lëshimin e parë të slalomit, vetëm 1.26 sekonda larg lideres. Megjithatë, ajo nuk arriti të përmirësojë pozicionin në lëshimin e dytë dhe mbeti jashtë podiumit. Colturi ka arritur sukses në Kupën e Botës këtë sezon, duke përfshirë vendin e 5-të në Jasna dhe vendin e 6-të në Kranjska Gora.
Semire Dauti – Braktisi garën pas një gabimi në sektorin e dytë të pistës.
Lisa Brunga – U skualifikua nga komisarët e garës, pavarësisht kohës 57.58 sekonda që arriti.
Denni Xhepa – Përfaqësuesi i vetëm mashkull shqiptar në slalom, garoi më 16 shkurt.
Një hap historik për Shqipërinë
Ky edicion i Lojërave Olimpike shënon herën e parë që Shqipëria kishte katër skiatorë në një edicion olimpik dimëror, duke reflektuar përparimin dhe investimin në sportet dimërore.
Perspektiva për të ardhmen
Megjithëse nuk u fitua ndonjë medalje, pjesëmarrja e Lara Colturi dhe e skuadrës shqiptare ofron shpresë për edicionet e ardhshme. Fokus i ri do të vendoset tek zhvillimi i sporteve dimërore dhe mbështetja e talenteve të reja, me synimin për arritjen e medaljeve olimpike në të ardhmen.
Konkluzion: Pjesëmarrja e Shqipërisë në “Milano-Cortina 2026” është një hap i rëndësishëm historik dhe simbolik, duke treguar përparimin e sportit shqiptar dhe potencialin e talenteve të reja.
