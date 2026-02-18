Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Marsi nuk do të jetë i lehtë për këto tre shenja të zodiakut
Transmetuar më 18-02-2026, 15:03

Këto janë tre shenjat e horoskopit që do të përballen me sfida në mars

Muaji mars pritet të jetë më kërkues për tre shenja të zodiakut, pasi ndikimet planetare krijojnë një klimë tensioni, reflektimi dhe rishikimi të brendshëm, ku asgjë nuk lihet në rastësi.

Energjia e këtij muaji lëviz mes thellësisë emocionale të Peshqve dhe impulsit të zjarrtë të Dashit për fillime të reja. Ky kombinim mund të sjellë frymëzim dhe shtysë për veprim, por edhe paqëndrueshmëri dhe përplasje të papritura, ashtu si moti që ndryshon befas dhe sjell njëkohësisht freski dhe stuhi të forta. Për disa shenja, kjo periudhë kërkon më shumë kujdes, vetëkontroll dhe vendime të menduara mirë.

Këto tre shenja duhet të jenë më të kujdesshme gjatë marsit:

Dashi

Dashi duhet të tregojë kujdes ndaj reagimeve impulsive. Me rritjen e energjisë dhe dëshirës për të vepruar, rritet edhe rreziku për vendime të nxituara apo fjalë që më pas mund të pendohen. Jo çdo situatë kërkon përgjigje të menjëhershme. Një pauzë e shkurtër për reflektim mund të shmangë konflikte të panevojshme dhe zgjedhje të gabuara.

Gaforrja

Për Gaforren, marsi mund të jetë emocionalisht i ngarkuar. Kujtime të vjetra, çështje familjare apo pasiguri të thella mund të dalin më fort në sipërfaqe. Tundimi për t’u tërhequr apo izoluar është i madh, por pikërisht në këtë moment komunikimi i sinqertë me persona të besuar mund të ndihmojë në përpunimin dhe kuptimin e ndjenjave. Përndryshe, ekziston rreziku që Gaforret të mbeten të bllokuara në mendime të pafundme.

Peshorja

Edhe Peshorja mund të përjetojë tensione të shtuara në marrëdhënie, si personale ashtu edhe profesionale. Situatat mund të nxjerrin në pah pikat ku ekuilibri është prishur. Përpjekja për të ruajtur harmoninë me çdo kusht mund të krijojë presion të brendshëm. Qëndrimet e qarta, por të qeta dhe të argumentuara, do të ndihmojnë në rikthimin e një balance më të shëndetshme dhe më të vërtetë.

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...