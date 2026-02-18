Veliaj përpiqet t’i shpëtojë burgut, ofron pasuri për liri

TIRANË, 18 Shkurt 2026 – Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, i është drejtuar me ankim Apeli i Posaçëm kundër vendimit të Shkallës së Parë, të datës 1 shkurt, që la në fuqi masën e arrestit në burg ndaj tij.
Vendimi ishte dhënë nga gjyqtarja Etleva Deda në GJKKO (Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar).
Ofron garanci pasurore
Në kërkesën drejtuar Apelit, Veliaj kërkon zëvendësimin e masës së “arrestit në burg” me një masë më të butë sigurie, duke ofruar edhe garanci pasurore.
Apeli ka regjistruar kërkesën dhe ka caktuar gjyqtaren Nertina Kosova për shqyrtimin e saj. Seanca pritet të zhvillohet më 24 shkurt.
Kërkesa e kryebashkiakut vjen menjëherë pasi Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë vendosi kalimin për gjykim të dosjes në ngarkim të tij, duke çuar çështjen në fazën e procesit gjyqësor.
