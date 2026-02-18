Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
SPAK njofton qytetarët: Denonconi korrupsionin e nivelit të lartë dhe krimin e organizuar
Transmetuar më 18-02-2026, 14:44

TIRANË – Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka publikuar një njoftim zyrtar për qytetarët, duke i ftuar ata të denoncojnë rastet e korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar.

Sipas njoftimit, çdo qytetar ka të drejtë të paraqesë një kallëzim penal për hetimin e veprave kriminale që bien në kompetencë të kësaj strukture të posaçme.

SPAK bën me dije se kallëzimet mund të dorëzohen përmes postës, në adresën zyrtare të institucionit, duke garantuar trajtimin e tyre sipas procedurave ligjore në fuqi.

Institucioni thekson rëndësinë e bashkëpunimit të qytetarëve në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si një element kyç për forcimin e shtetit të së drejtës dhe rritjen e besimit te drejtësia.

