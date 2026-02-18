Përfaqësuesi i PE-së David McAllister: Integrimi në BE vendimtar, Shqipëria duhet të punojë akoma më fort

TIRANË, 18 Shkurt 2026 – Kryetari i Delegacionit të Komisionit për Punët e Jashtme të Parlamenti Europian, David McAllister, deklaroi se Shqipëria duhet të vijojë përpjekjet dhe të intensifikojë reformat për të përmbushur kriteret e anëtarësimit në Bashkimi Evropian.
Në një prononcim për mediat, McAllister theksoi se vizita e tij në Shqipëri vjen në një moment kyç për vendin, ndërsa është hapur grupkapitulli i fundit i negociatave për anëtarësim dhe pritet raporti i radhës i vlerësimit mbi ecurinë e reformave.
“Vizita jonë vjen në një moment shumë vendimtar, teksa Shqipëria ka hapur grupkapitullin e fundit të negociatave për anëtarësim në BE dhe është në pritje të raportit të vlerësimit të punës së saj. Ne vazhdojmë mbështetjen e fortë për Shqipërinë në rrugën e integrimit në BE. Njohim rezultatet e arritura për hapjen e të gjithë kapitujve brenda 13 muajve. Por nuk ka kohë për vetëkënaqësi. Shqipëria duhet të vazhdojë dhe të punojë edhe më shumë për të përmbushur kërkesat dhe për të mbyllur negociatat,” u shpreh McAllister.
Ai nënvizoi se procesi i zgjerimit mbetet i bazuar në meritë, ku çdo vend kandidat vlerësohet sipas përmbushjes konkrete të kritereve.
Megjithatë, McAllister shprehu shqetësim për klimën politike në vend, duke theksuar se polarizimi dhe protestat e dhunshme nuk janë në përputhje me standardet e një demokracie funksionale.
“Procesi i zgjerimit është një proces i bazuar mbi meritën; secili vend vlerësohet në bazë të përmbushjes së kritereve. Por jemi të shqetësuar për polarizimin politik në vend. Protestat e dhunshme nuk kanë vend në një demokraci funksionale,” tha ai.
Deklaratat e tij vijnë në një fazë vendimtare për integrimin europian të Shqipërisë, ndërsa pritet që raporti i ardhshëm i progresit të përcaktojë hapat e mëtejshëm në procesin e negociatave.
