SPAK bën tjetër lëvizje kundër Ballukut
Transmetuar më 18-02-2026, 11:50

Prokuroria e Posaçme ka nisur hetimet për pasurinë e Belinda Ballukut duke dërguar shkresa në disa institucione.

Prokurorët, veç tenderave, janë të fokusuar te hetimi pasuror.

Gjithashtu po hetohen kompanitë që Balluku akuzohet për korrupsion.

Në datë 23 Shkurt do të mblidhet Këshilli i Mandateve për të vendosur për imunitetin e saj ku SPAK me shumë gjasa do të paraqesë prova të reja duke kërkuar mbledhje me dyer të mbyllura.

