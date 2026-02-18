Kanadaja nis programin e saj për të zvogëluar varësinë nga SHBA-ja

KANADA- Kanadaja nisi dje programin e saj multimiliardë dollarësh për të forcuar ushtrinë e saj duke u mbështetur më tej në operacionet kombëtare për të zvogëluar varësinë e saj nga Shtetet e Bashkuara.
"Ne jemi mbështetur shumë në gjeografinë tonë dhe te të tjerët për të mbrojtur veten. Kjo ka krijuar dobësi që nuk mund t’i lejojmë më dhe varësi që nuk janë më të qëndrueshme”, tha kryeministri kanadez Mark Carney gjatë një vizite në zyrat e CAE, një kompani e specializuar në teknologjitë e simulimit për sektorët e mbrojtjes dhe hapësirës ajrore.
Sipas mediave të huaja, kjo strategji industriale e mbrojtjes kanadeze është pjesë e dëshirës së vendit për të ndarë 82 miliardë dollarë gjatë pesë viteve për mbrojtjen, për ta përafruar Kanadanë me objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes të NATO-s prej 2% të PBB-së deri në fund të vitit dhe 5% deri në vitin 2035.
Carney ka përsëritur për muaj të tërë se bota po bëhet gjithnjë e më e rrezikshme dhe se Shtetet e Bashkuara nuk janë më një partner i besueshëm mbi të cilin Kanadaja mund të mbështetet për mbrojtjen e saj, siç thekson AFP. Plani kërkon forcimin e aftësive mbrojtëse në tokë, det dhe ajër, tha Carney, i cili tha se "bota ka ndryshuar dhe Kanadaja duhet të ndryshojë bashkë me të".
Kryeministri kanadez është veçanërisht i shqetësuar për dominimin e Kanadasë në Arktik, pasi temperaturat në rritje për shkak të ndryshimeve klimatike po shkrijnë akullin dhe po ngacmojnë oreksin e fuqive të mëdha për këtë tokë, të pasur me minerale kritike.
Carney është bërë një nga zërat më autoritarë globalisht që kritikon administratën e Presidentit të SHBA-së Donald Trump, vëren AFP. Në një fjalim të transmetuar gjerësisht në Davos për Forumin Ekonomik Botëror në janar, ai tha se rendi global i dekadave të kaluara është shkatërruar.
Dje ai u rikthye te vizioni i tij për botën, duke shpjeguar se nacionalizmi kanadez është antiteza e perspektivës amerikane të administratës Trump, e cila lartëson rrënjët e krishtera të qytetërimit perëndimor.
