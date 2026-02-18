Humb jetën në mënyrë të dhimbshme një e re në Fushë-Krujë

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Fushë-Krujë, ku një 34-vjeçare ka humbur jetën në rrethana tragjike.
Sipas informacioneve paraprake, e reja dyshohet se ka konsumuar fotoksinë, një substancë shumë toksike që përdoret si pesticid. Ajo është transportuar me urgjencë drejt spitalit për të marrë ndihmën mjekësore, por fatkeqësisht nuk ka arritur të mbijetojë.
Lidhur me ngjarjen, materialet procedurale i janë referuar Prokuroria e Tiranës, e cila pritet të kryejë veprimet e mëtejshme hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave.
Autoritetet vijojnë punën për sqarimin e plotë të kësaj ngjarjeje të rëndë që ka tronditur komunitetin.
