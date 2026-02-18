Identifikohet viktima dhe i riu i dyshuar për aksidentin që ndodhi sot në Tiranë

Një tragjedi rrugore ndodhi sot që pa gdhirë në Tiranë, pikërisht tek autostrada e re që lidh Thumanën e Krujës me Kasharin.
Një burrë 48 vjeçar vdiq pasi mori plagë fatale në trup kur makina që drejtonte u përplas me atë të një djali të ri të cilin policia tha se e arrestoi në funksion të hetimit të ngjarjes.
Në lidhje me ngjarjen, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Krujë arrestuan shtetasin Ismail Ismaili, 22 vjeç, raporton noa.al.
I riu akuzohet se sot rreth orës 01:20, në autostradën “Thumanë-Kashar”, automjeti që drejtonte është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin Ilir Lila, 48 vjeç.
Goditja ka qenë fatale dhe si pasojë ka humbur jetën 48-vjeçari Ilir Lila. /noa.al
