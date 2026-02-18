Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Vinicius Junior denoncon fyerje me natyrë raciste pas ndeshjes me Benficën
Transmetuar më 18-02-2026, 09:17

PORTUGALI, 18 shkurt 2026 – Sulmuesi i Real Madrid, Vinícius Júnior, ka reaguar publikisht pas ndeshjes së parë të fazës play-off në UEFA Champions League kundër Benfica, duke denoncuar fyerje me natyrë raciste që sipas tij iu drejtuan gjatë takimit.

Sipas raportimeve, incidenti ndodhi në pjesën e dytë të sfidës së fituar 0-1 nga madrilenët. Futbollisti brazilian pretendon se është ofenduar nga lojtari i Benficës, Gianluca Prestianni, megjithëse në reagimin e tij në rrjetet sociale nuk e përmendi emrin në mënyrë të drejtpërdrejtë.

Në një “story” në Instagram, Vinicius shkroi:

“Racistët janë, para së gjithash, frikacakë. Ata duhet të fshehin fytyrat e tyre për të treguar sa të dobët janë. Por ata kanë mbrojtjen e të tjerëve në anën e tyre, të cilët, në teori, kanë detyrimin të ndëshkojnë. Asgjë që ndodhi sot nuk është e re në jetën time apo në atë të familjes sime.”

Ndeshja u ndërpre përkohësisht

Pas golit të realizuar në minutën e 50-të, Vinicius pati një përballje me Prestiannin dhe më pas iu drejtua arbitrit François Letexier, duke sinjalizuar incidentin.

Gjyqtari francez ndërpreu përkohësisht ndeshjen, e cila rifilloi pas rreth tetë minutash. Sipas informacionit të disponueshëm, ndaj lojtarit të Benficës nuk u mor asnjë masë disiplinore gjatë takimit. Prestianni u zëvendësua në minutën e 81-të.

Reagime të pritshme

Deri më tani nuk ka një reagim zyrtar nga klubi portugez apo nga organizatorët e kompeticionit. Çështja pritet të shqyrtohet nga organet disiplinore të UEFA-s nëse hapet një procedurë zyrtare.

Vinicius Junior ka qenë më herët viktimë e episodeve të ngjashme në futbollin europian, duke e bërë çështjen e racizmit një temë të vazhdueshme në karrierën e tij.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...