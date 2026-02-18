Vinicius Junior denoncon fyerje me natyrë raciste pas ndeshjes me Benficën

PORTUGALI, 18 shkurt 2026 – Sulmuesi i Real Madrid, Vinícius Júnior, ka reaguar publikisht pas ndeshjes së parë të fazës play-off në UEFA Champions League kundër Benfica, duke denoncuar fyerje me natyrë raciste që sipas tij iu drejtuan gjatë takimit.
Sipas raportimeve, incidenti ndodhi në pjesën e dytë të sfidës së fituar 0-1 nga madrilenët. Futbollisti brazilian pretendon se është ofenduar nga lojtari i Benficës, Gianluca Prestianni, megjithëse në reagimin e tij në rrjetet sociale nuk e përmendi emrin në mënyrë të drejtpërdrejtë.
Në një “story” në Instagram, Vinicius shkroi:
“Racistët janë, para së gjithash, frikacakë. Ata duhet të fshehin fytyrat e tyre për të treguar sa të dobët janë. Por ata kanë mbrojtjen e të tjerëve në anën e tyre, të cilët, në teori, kanë detyrimin të ndëshkojnë. Asgjë që ndodhi sot nuk është e re në jetën time apo në atë të familjes sime.”
Ndeshja u ndërpre përkohësisht
Pas golit të realizuar në minutën e 50-të, Vinicius pati një përballje me Prestiannin dhe më pas iu drejtua arbitrit François Letexier, duke sinjalizuar incidentin.
Gjyqtari francez ndërpreu përkohësisht ndeshjen, e cila rifilloi pas rreth tetë minutash. Sipas informacionit të disponueshëm, ndaj lojtarit të Benficës nuk u mor asnjë masë disiplinore gjatë takimit. Prestianni u zëvendësua në minutën e 81-të.
Reagime të pritshme
Deri më tani nuk ka një reagim zyrtar nga klubi portugez apo nga organizatorët e kompeticionit. Çështja pritet të shqyrtohet nga organet disiplinore të UEFA-s nëse hapet një procedurë zyrtare.
Vinicius Junior ka qenë më herët viktimë e episodeve të ngjashme në futbollin europian, duke e bërë çështjen e racizmit një temë të vazhdueshme në karrierën e tij.
