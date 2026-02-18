Një rutinë relaksuese pa ekrane për një mbrëmje më të qetë

Ky artikull që përktheu noa.al nënvizon se cilësia e gjumit lidhet ngushtë me mënyrën si e menaxhojmë mbrëmjen. Një rutinë pa ekrane është një hap i thjeshtë, por shumë efektiv, drejt një jete më të qetë dhe më të shëndetshme
Shumë studime tregojnë se cilësia e gjumit ndikohet nga mënyra si e kalojmë kohën përpara se të shtrihemi. Ekranet, si telefoni, kompjuteri apo televizori, shpesh përmbajnë përmbajtje krono-mesazhe që ngacmojnë trurin dhe e bëjnë më të vështirë qetësimin e tij. Për këtë arsye, një rutinë pa ekrane është gjithnjë e më e rekomanduar për shëndetin psikologjik.
Pse të shmangim ekranet
Drita blu që lëshojnë pajisjet elektronike ngadalëson prodhimin e melatoninës, hormonit që rregullon gjumin. Kjo sjell vështirësi në përgjumje dhe mund të shkaktojë pagjumësi. Për më tepër, përmbajtja që konsumojmë shpesh është stresuese ose e ngarkuar emocionalisht, duke e bërë më të vështirë relaksimin.
Çfarë mund të bëjmë në vend të tyre
– Leximi i një libri: është një mënyrë klasike për të qetësuar mendjen.
– Muzikë e butë ose akoma më mirë heshtje: ndihmon trupin të relaksohet.
– Shënime personale: mbajtja e një ditari për të hedhur mendimet e ditës.
– Meditim ose ushtrime frymëmarrjeje: qetësojnë sistemin nervor.
– Rituale të vogla: si çaji bimor, dush i ngrohtë, ose aromaterapi me vajra esencialë.
Përfitimet
Një rutinë pa ekrane përpara gjumit ndihmon:
– të bjerë më shpejt gjumi,
– të përmirësohet cilësia e pushimit,
– të reduktohet stresi,
– të rritet ndjenja e qetësisë mendore.
Ekspertët theksojnë se nuk është e nevojshme të heqim dorë krejtësisht nga teknologjia, por të vendosim kufij të qartë. Për shembull, të lëmë telefonin mënjanë të paktën një orë para gjumit dhe ta zëvendësojmë me aktivitete që na ndihmojnë të relaksohemi. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd