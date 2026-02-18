Zbulim enigmatik për shkencëtarët: Vrima e zezë që nuk duhet të ekzistonte

Shkencëtarët kanë identifikuar dhe po studiojnë një vrimë të zezë aq të madhe, sa sipas teorive aktuale nuk duhej të ekzistonte fare. Madje, ata ende nuk janë plotësisht të sigurt për natyrën e saj dhe për mënyrën se si mund të jetë formuar.
Kjo vrimë e zezë mendohet të ketë një masë rreth 100 herë më të madhe se ajo e Diellit tonë. Kjo e bën atë rreth dy herë më të madhe se kufiri maksimal që shkencëtarët besonin deri tani se mund të arrinte një vrimë e zezë e formuar nga kolapsi i një ylli. Zbulimi u realizua përmes detektorëve të valëve gravitacionale LIGO dhe Virgo, që operojnë në kuadër të Observatorit Evropian të Gravitetit.
Normalisht, një vrimë e zezë krijohet kur një yll masiv shteron karburantin e tij dhe bërthama e tij shembet nën peshën e vet. Megjithatë, ky proces pritet të ndodhë vetëm kur masa e bërthamës është më pak se rreth 50 herë masa e Diellit. Yjet me masë midis 50 dhe 130 herë më të madhe se Dielli, sipas modeleve ekzistuese, ose humbasin pjesën më të madhe të materialit të tyre përpara kolapsit, ose shpërthejnë plotësisht në një supernovë të fuqishme, pa lënë pas një vrimë të zezë të tillë. Pikërisht për këtë arsye, kjo vrimë e re sfidon teoritë aktuale mbi formimin e tyre.
Ekzistojnë edhe vrima të zeza me masa shumë më të mëdha se 130 masa diellore, si për shembull M87*, e cila ka një masë rreth 6.5 milionë herë më të madhe se ajo e Diellit. Por këto janë vrima të zeza supermasive, që formohen përmes proceseve të ndryshme dhe në qendrat e galaktikave, jo si rezultat i drejtpërdrejtë i kolapsit të një ylli të vetëm.
Aktualisht, shkencëtarët po përpiqen të kuptojnë se si është krijuar kjo vrimë e veçantë. Një nga hipotezat kryesore është se ajo mund të jetë formuar nga bashkimi i dy vrimave të zeza më të vogla. Sipas këtij skenari, përplasja dhe bashkimi i një vrime të zezë me rreth 30 masa diellore me një tjetër me rreth 50 masa diellore mund të ketë prodhuar objektin shumë më të madh që është zbuluar tani.
Ekipet e LIGO dhe Virgo nuk kanë publikuar ende një deklaratë përfundimtare dhe po vazhdojnë analizat për të arritur në përfundime më të sigurta. Vetëm pas vëzhgimeve dhe verifikimeve të mëtejshme do të mund të përcaktohet me saktësi natyra dhe origjina e kësaj vrime enigmatike. /noa.al
