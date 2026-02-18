Gjyqi në Hagë/ Ish-krerët e UÇK-së pritet të flasin në ditën e fundit të deklaratave përmbyllëse

HOLLANDË – Procesi gjyqësor ndaj ish-drejtuesve të Ushtria Çlirimtare e Kosovës në Hagë hyn sot në fazën përfundimtare të deklaratave përmbyllëse. Në seancën e kësaj të mërkure pritet të paraqiten qëndrimet përmbyllëse të përfaqësuesit të viktimave dhe të ekipeve të mbrojtjes, ndërsa fjalën do ta marrin edhe vetë të akuzuarit.
Sipas agjendës procedurale, nga 20 minuta secili do t’i drejtohen trupit gjykues: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi.
Sipas informacioneve paraprake, në këtë seancë përmbyllëse pritet të jetë i pranishëm edhe zëvendëskryeministri i parë i Kosovës, Glauk Konjufca.
Në seancën e fundit, pas përfundimit të deklaratave përmbyllëse nga mbrojtja e Jakup Krasniqit, trupi gjykues parashtroi pyetje sqaruese, të ndjekura më pas nga Prokuroria.
Pas përmbylljes së deklaratave, çështja do t’i kalojë për vendimmarrje trupit gjykues. Sipas rregullores procedurale, gjykatësit kanë afat deri në tre muaj për të shpallur vendimin ose për të kërkuar zgjatje të këtij afati.
Një ditë më parë, në përvjetorin e 18-të të Pavarësisë së Kosova, në Prishtina u zhvillua një marshim qytetar në shenjë solidariteti ndaj ish-krerëve të UÇK-së dhe kundërshtimi ndaj kërkesës së Prokurorisë Speciale për dënimin e tyre me nga 45 vite burg secilit.
