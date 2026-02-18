Horoskopi i Paolo Fox për sot, e mërkurë 18 shkurt 2026: të gjitha shenjat

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë rezervojnë yjet: pasqyra astrologjike për të mërkurën, 18 shkurt 2026, për çdo shenjë të zodiakut. Gjithçka mbi dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin, përkthim ekskluziv nga noa.al
Dashi
Dita nis në mënyrë pozitive dhe kujtoj se pas disa orësh Hëna do të hyjë në shenjën tuaj. Kjo do ta bëjë pjesën e dytë të javës, sidomos rreth së premtes, të rëndësishme për vendime dhe zgjedhje që duhet të bëni në këtë periudhë, por edhe për t’u çliruar nga një barrë. Disa Dash janë vënë në provë në fillim të vitit dhe tani është momenti për të reaguar, pas një faze pritjeje apo përballjeje të fortë. Yjet e dashurisë premtojnë rezultate të mira për ata që angazhohen seriozisht.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Po hyni në një fazë ku rifitoni iniciativën dhe vendosmërinë. Sfidat e fillimvitit kanë lënë gjurmë, por tani ju japin më shumë vetëdije për të vepruar. Vendimet e ditëve në vijim ju ndihmojnë të hiqni një peshë dhe të mbyllni një çështje të zgjatur. Përplasjet dhe pritjet e kaluara ju kanë bërë më selektivë.
Demi
Pas një të hëne disi nervoze, kjo e mërkurë funksionon më mirë. Shumë prej jush ndiejnë dëshirën për t’u hapur ndaj fatit, për t’u rikthyer në lojë dhe për të rigjetur qetësinë e humbur në muajt e fundit. Në dashuri ka një përmirësim, pasi Venusi nuk është më kundër. Në vend që të këmbëngulni te persona të gabuar, është koha të ktheni faqe. Kjo vlen sidomos për ata që kanë mbetur të zhgënjyer nga njohje që nuk rezultuan të rëndësishme. Mund të ketë ende luhatje me Virgjëreshën, Akrepin dhe Ujorin.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Pas ditësh tensioni, filloni të merrni frymë më lirshëm dhe të shihni përpara me më shumë besim. Dëshira për t’u rikthyer në lojë lind nga nevoja për stabilitet emocional. Përvojat e fundit ju kanë mësuar se këmbëngulja në lidhje të paqarta nuk sjell përfitim. Tani bëhet më e lehtë të dalloni çfarë ka vlerë nga ajo që ju ka rënduar.
Binjakët
Në këto 48 orë duhet të përpiqeni të lini gjërat të rrëshqasin dhe të shmangni polemikat. Shpesh debatet lindin për shaka dhe, duke qenë se jeni ironikë dhe ekspresivë, një batutë e keqkuptuar mund t’ju vendosë në një situatë të pakëndshme. Nuk duhet të heshtni, sepse komunikimi është pjesë e natyrës suaj, por filtroni më mirë fjalët. Në dashuri, mes sot dhe nesër, mund të lindin përplasje të vogla.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Ironia juaj mund të kthehet në thikë me dy presa nëse nuk kontrolloni tonin. Fjalët dalin shpejt dhe jo gjithmonë kuptohen siç duhet. Është e rëndësishme të zgjidhni çfarë të thoni dhe çfarë të mbani për vete. Në marrëdhënie, një fjali e gabuar mund të krijojë tensione të panevojshme.
Gaforrja
Janë ditë të rëndësishme. Hëna, Venusi, Mërkuri dhe Dielli krijojnë një konfigurim të favorshëm që ju shtyn të ndërtoni projekte dhe të takoni persona që meritojnë besimin tuaj. Brenda fundit të muajit mund të arrini një përfitim të madh. Këto yje duhen shfrytëzuar me veprim konkret. Mos prisni që gjërat të ndodhin vetë; kuptoni me kë të flisni dhe çfarë të bëni praktikisht.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Po përjetoni një periudhë që rrit intuitën dhe mundësitë. Lëvizja me qëllim ju sjell rezultate konkrete. Marrëdhëniet që krijoni tani janë më të forta dhe më të qëndrueshme. Është moment i favorshëm si për projekte praktike ashtu edhe për përfshirje emocionale. Veprimi i ndërgjegjshëm e kthen mundësinë në avantazh real.
Luani
Ka ardhur koha të veproni, pavarësisht vështirësive të së kaluarës. Disa prej jush përballen me detyrime financiare ose situata që nuk kanë qenë të lehta, sidomos mes fundit të janarit dhe fillimit të shkurtit kur mund të keni marrë përgjigje negative. Tani Saturni është në anën tuaj dhe ndihmon ata që duan të ndryshojnë, të transferohen ose të bëjnë zgjedhje të reja. Ndjenjat rikthehen në qendër të vëmendjes brenda muajit të ardhshëm.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Vështirësitë ju detyruan të ngadalësoni, por tani rifitoni kontrollin. Përgjegjësitë mbeten, por bëhen më të menaxhueshme. Ndryshimet kërkojnë guxim dhe realizëm. Refuzimet e së kaluarës nuk duhet t’ju ndalin. Në dashuri rritet mundësia për përfshirje më të thellë dhe qendrore në jetën tuaj.
Virgjëresha
Një fjalë është pak dhe dy janë shumë. Sot dhe nesër mund të rikthehet shpirti juaj kritik, jo për shkak humori, por për situata konkrete. Keni të bëni me persona që ju nervozojnë ose me vështirësi për të realizuar planet tuaja. Janë 48 orë ku rikthehen dyshime dhe ankth, sidomos për ata që në punë nuk kanë marrë ende përgjigje konkrete. Lajmet e fundit duken më shumë si thashetheme sesa si mundësi reale.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Nevoja për siguri përplaset me përgjigje të paqarta. Kjo sjell tension të brendshëm dhe irritim. Mendja është plot plane, citon noa.al astrologun, por realiteti duket se ecën më ngadalë. Kur mungojnë konfirmimet konkrete, dyshimet shtohen. Është e rëndësishme të dalloni faktet nga pritshmëritë, pa lejuar që ankthi t’ju dominojë.
Peshorja
Të kesh një situatë astrologjike si kjo në këtë periudhë është shumë e favorshme, sidomos nëse bashkëpunon me dikë. Shpesh kam theksuar se të lindurit në Peshore janë mirë edhe vetëm për një kohë, por projektet më të mira lindin në çift – dhe me “çift” nuk nënkuptoj vetëm atë sentimental, por edhe bashkëpunimin profesional. Nëse ke partnerin e duhur, në dashuri apo në punë, gjëja më e mirë është ta shfrytëzosh këtë periudhë. Binjakët, Virgjëresha dhe Peshqit janë shenja që mund të të japin energji veprimi ose intuita të mira.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Bashkëpunimi bëhet burim i rëndësishëm force. Edhe pse di të përballosh gjithçka vetëm, tani ndarja e objektivave dhe përgjegjësive sjell rezultate më të mira. Aleancat e duhura forcojnë idetë dhe e bëjnë më të lehtë kthimin e tyre në realitet. Marrëdhëniet, personale apo profesionale, funksionojnë si përforcues të aftësive të tua.
Akrepi
Janë 48 orë për t’i shfrytëzuar menjëherë. Nëse ke një projekt ose pret një përgjigje nga dikush, mos hezito të pyesësh. Astrologjia duhet përdorur në mënyrë aktive: kur ka ditë të mira, duhet të veprosh. Disa mund të kenë pasur shqetësime fizike, sepse Dielli dhe Marsi në kundërshti kanë sjellë lodhje javët e fundit. Tani ndihesh më i lirë dhe më i gatshëm për të ecur përpara. Yjet favorizojnë edhe ndjenjat.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Është koha për veprim pa hezitim. Vështirësitë e fundit kanë ngadalësuar ritmin, por tani ka më shumë hapësirë manovrimi. Rikuperimi është si praktik ashtu edhe emocional. Të kërkosh, të shprehesh dhe të marrësh iniciativa bëhet më e lehtë. Edhe gjendja fizike përmirësohet gradualisht. Marrëdhëniet përfitojnë nga kjo hapje dhe nga një besim më i madh në të ardhmen.
Shigjetari
Një tjetër ditë me pak tension, jo domosdoshmërisht monotone, por e ngarkuar me nervozizëm. Je person energjik dhe iniciativ, por mes sot dhe nesër mund të të ikë durimi, sidomos nëse përballesh me persona bezdisës ose që nuk kuptojnë natyrën tënde. Shigjetarët janë bujarë dhe të sjellshëm, por kur ndiejnë se dikush po përfiton nga kjo mirësi, bëhen të ashpër. Kujdes edhe për formën fizike.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Durimi vihet në provë nga qëndrime që i percepton si kufizuese. Bujaria ka nevojë për respekt; përndryshe kthehet në irritim. Është e rëndësishme të mos reagosh impulsivisht dhe të ruash energjinë. Edhe trupi mund të ndiejë stresin e grumbulluar, ndaj kërkohet pak ngadalësim. Menaxhimi i nervozizmit të ndihmon të shmangësh përplasje të panevojshme.
Bricjapi
Intuitat vlejnë sa ari dhe mes sot dhe nesër edhe Hëna është në favorin tënd. Po i kushton shumë hapësirë punës, gjë e natyrshme për ty, sepse edhe ndjenjat i mbështet në racionalitet dhe stabilitet. Bricjapi nuk beson lehtë te romantizmi i tipit “dy zemra dhe një kasolle”; është më i sigurt kur ka shtëpi, punë dhe stabilitet financiar. Ndjenjat janë të mbrojtura nga Venusi në këtë periudhë. Në punë mund të ketë polemika që nuk varen nga ti, por di të përgjigjesh me qetësi dhe logjikë.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Pragmatizmi mbetet forca jote kryesore. Edhe kur përjeton emocione të thella, ke nevojë për baza të sigurta. Intuitat të ndihmojnë të marrësh vendime praktike dhe të mbrohesh nga sulme të jashtme. Tensionet profesionale nuk e lëkundin stabilitetin tënd. Në dashuri rritet ndjesia e sigurisë dhe vazhdimësisë.
Ujori
Deri në fundjavë mund të shpërthejë një pasion i ri, mund të ndihesh gati të emocionohesh sërish. Me këtë qiell është e vështirë të qëndrosh në hije dhe shpresoj që shumë prej jush tashmë kanë marrë një fitore apo konfirmim të rëndësishëm. Është horoskop i favorshëm për kreativët dhe për ata që punojnë jashtë rregullave tradicionale, sepse Ujori pëlqen të dallohet. Edhe dashuria mund të rikthehet në qendër deri të dielën.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Dëshira për të spikatur bëhet më e fortë. Konfirmimet e marra rrisin vetëbesimin dhe ushqejnë emocione të reja. Kreativiteti gjen hapësirë dhe vlerësim, sidomos në rrugë jo konvencionale. Në dashuri rritet dëshira për përfshirje të sinqertë. Të lëshohesh nuk do të thotë të humbasësh lirinë, por ta jetosh atë më plotësisht.
Peshqit
Të humbasësh një mundësi do të ishte gabim. Sot qielli është i mirë: bëj atë telefonatë, thuaj atë që mban brenda prej kohësh, qoftë në dashuri apo në punë. Janë ditë frymëzimi. Shpesh kam theksuar se Peshqit kanë një dimension të fortë shpirtëror; nuk mjaftohen me realitetin e dukshëm, por besojnë në diçka më të thellë. Këto dy ditë janë të mira edhe për meditim, për të kapur sinjale nga jashtë: informacione, intuita, emocione të veçanta apo edhe ëndrra domethënëse.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Momenti favorizon shprehjen e ndjenjave dhe mendimeve të mbajtura gjatë. Intuitat bëhen më të qarta dhe mund të kthehen në veprime konkrete. Ndjeshmëria të ndihmon të kapësh sinjale delikate, të vlefshme për marrëdhënie dhe vendime praktike. Dëgjimi i brendshëm bëhet udhërrëfyesi yt. /noa.al
