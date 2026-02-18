Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Reshjet i lënë vendin diellit! Parashikimi i motit për sot
Transmetuar më 18-02-2026, 07:19

Ditën e mërkurë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet kryesisht i kthjellët, vranësira deri mesatare në relievet malore në lindje në pjesën e parë të ditës.

Ngrica përgjatë akseve rrugore malore të vendit.

Era do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 8 m/s, përgjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore era me shpejtësi deri në 14 m/s.

Në det do të ketë valëzim të forcës 3-4 ballë.

