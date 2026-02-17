Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kapet me pushkë të mbushur dhe municion pranë Kapitolit, arrestohet 18-vjeçari
Transmetuar më 17-02-2026, 23:09

SHBA- Policia e Kapitolit të SHBA-së arrestoi sot rreth mesditës një 18-vjeçar që po ecte drejt Kapitolit në Uashington, duke mbajtur me vete një pushkë të mbushur dhe sasi të konsiderueshme municioni.

Sipas autoriteteve, i riu u vu re teksa afrohej drejt ndërtesës dhe filloi të vraponte në drejtim të hyrjes perëndimore. Oficerët e ndaluan menjëherë dhe i kërkuan të hidhte armën, urdhër të cilit ai iu bind, duke u arrestuar në vend.

Policia bëri të ditur se 18-vjeçari mbante veshur një jelek ushtarak dhe kishte disa plumba me vete. Ai kishte parkuar një automjet tip Mercedes-Benz SUV në një bllok aty pranë, ku u gjetën edhe një helmetë dhe një maskë gazi.

Autoritetet theksuan se nuk ka shenja për një kërcënim më të gjerë apo persona të tjerë të përfshirë në incident. Motivi i veprimit mbetet i paqartë, ndërsa bëhet e ditur se i arrestuari nuk është banor i zonës.

