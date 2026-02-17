18-vjetori i Pavarësisë së Kosovës, Vuçiç: “Kutia e Pandorës” u hap me njohjen e saj

Presidenti serb kritikon NATO-n dhe Perëndimin, pranon edhe gabime të Serbisë në vitet ’90 dhe 2000
Presidenti i Serbia, Aleksandar Vučić, ka reaguar në 18-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë së Kosova, duke e cilësuar njohjen e saj si momentin kur u hap “Kutia e Pandorës” e padrejtësisë dhe shkatërrimit të shteteve sovrane.
Në një intervistë për mediat serbe, Vuçiç u shpreh se pas 18 vitesh është e nevojshme të analizohen, sipas tij, pasojat “katastrofike” të vendimeve të marra në periudhën 1999–2008, jo vetëm për Serbinë, por edhe për Evropën dhe rendin ndërkombëtar.
Ai akuzoi NATO, si dhe vendet perëndimore, për veprime që – sipas tij – anashkaluan të drejtën ndërkombëtare. “Është mirë të analizohet pas 18 vitesh se sa katastrofike ishin pasojat, jo vetëm për Serbinë, por edhe për Evropën dhe botën, nga ato vendime tepër të gabuara”, deklaroi presidenti serb.
Vuçiç tha se në atë periudhë, sipas tij, fuqitë e mëdha vepruan me bindjen se mund të impononin vendime përmes forcës. Ai shtoi se ajo kohë shënoi “fillimin e rënies së rendit botëror”, duke iu referuar ndërhyrjes së vitit 1999 dhe shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008.
Megjithatë, presidenti serb pranoi se edhe Serbia ka bërë gabime në vitet ’90 dhe 2000. Ai përmendi mungesën e një lidershipi të fortë dhe konfliktet e brendshme politike, që sipas tij prodhuan tensione dhe dobësuan pozicionin e vendit.
“Kanë kaluar 18 vjet, çdo vit po bëhet më e vështirë, por ata nuk arritën ta thyenin Serbinë”, u shpreh Vuçiç.
Deklaratat e tij vijnë në një ditë me simbolikë të lartë për Kosovën, ndërsa marrëdhëniet mes Beogradit dhe Prishtinës mbeten të ndërlikuara dhe pjesë e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
