Champions/ Juventus mundet keq nga Galatasaray në Stamboll

Transmetuar më 17-02-2026, 21:38
Juventus ka pësuar një disfatë të hidhur 5-2 nga Galatasaray në ndeshjen e parë Play Off të Champions League.
Turqit realizuan të parët me Sara por bardhezinjtë përmbysën llogaritë që në pjesën e parë me dopietën e Koopmeiners.
Në pjesën e dytë, vendasit nga Stambolli kthyen gjithçka në favorin e tyre me golat e Lang (x2), Sanchez dhe Boey. Ndeshja e kthimit luhet me 25 shkurt.
