Champions/ Juventus mundet keq nga Galatasaray në Stamboll
Transmetuar më 17-02-2026, 21:38

Juventus ka pësuar një disfatë të hidhur 5-2 nga Galatasaray në ndeshjen e parë Play Off të Champions League.

Turqit realizuan të parët me Sara por bardhezinjtë përmbysën llogaritë që në pjesën e parë me dopietën e Koopmeiners.

Në pjesën e dytë, vendasit nga Stambolli kthyen gjithçka në favorin e tyre me golat e Lang (x2), Sanchez dhe Boey. Ndeshja e kthimit luhet me 25 shkurt.

