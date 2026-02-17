Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Nesër shansi i madh i Shqipërisë për medalje olimpike, Lara Colturi starton e para në slalomin e preferuar
Transmetuar më 17-02-2026, 21:32

19-vjeçarja kuqezi zbret në pistë në orën 10:00 në Milano Cortina 2026

Pas debutimit në slalomin gjigant, skiatorja shqiptare Lara Colturi do të rikthehet nesër në pistë në disiplinën e saj të preferuar, slalom, në kuadër të Lojërat Olimpike Dimërore Milano Cortina 2026.

19-vjeçarja do të jetë sportistja e parë që do të zbresë në lëshimin e parë, i cili nis në orën 10:00, duke i dhënë Shqipërisë një mundësi reale për një medalje historike në këtë edicion olimpik.

Shpresat janë të mëdha pasi gjatë këtij sezoni në Kupën e Botës, Colturi është ngjitur katër herë në podium, me dy vende të dyta dhe dy vende të treta, duke u renditur mes më të mirave të disiplinës së slalomit.

Favoritet e slalomit sipas renditjes së Kupës së Botës

Starti i parë do të përfshijë emrat më të fortë të sezonit:

Lara Colturi (ALB, 2006) – Renditja në Kupën e Botës: 5

Paula Moltzan (SHBA, 1994) – Renditja: 6

Camille Rast (SUI, 1999) – Renditja: 2

Katharina Truppe (AUT, 1996) – Renditja: 4

Wendy Holdener (SUI, 1993) – Renditja: 3

Lena Dürr (GER, 1991) – Renditja: 9

Mikaela Shiffrin (SHBA, 1995) – Renditja: 1

Sara Hector (SWE, 1992) – Renditja: 10

Emma Aicher (GER, 2003) – Renditja: 8

Anna Swenn Larsson (SWE, 1991) – Renditja: 7

Historia e kësaj disipline sugjeron se fitueset e medaljeve zakonisht dalin nga ky grup favoritësh.

Shiffrin kryeson renditjen e përgjithshme me 780 pikë, pasi ka fituar shtatë nga tetë garat e slalomit këtë sezon, duke përfunduar e dyta në të vetmen garë që nuk e fitoi, një dominim që e bën atë pretendenten kryesore për medaljen e artë.

Në këtë disiplinë do të garojnë gjithashtu edhe skiatorët shqiptarë Semire Dauti, e cila do të zbresë e 78-ta, Lisa Brunga e 84-ta dhe Kiana Kryeziu e 85-ta, me lëshimin e parë që nis nesër në orën 10:00.

Pritshmëritë janë të larta për një rezultat historik për Shqipërinë në skenën olimpike dimërore.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...