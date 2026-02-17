Pse Brikena nuk iu bashkua festimeve të Pavarësisë së Kosovës?

Një moment i ndjerë është regjistruar në shtëpinë e Big Brother VIP Albania gjatë festimeve për Pavarësinë e Kosova. Ndryshe nga banorët e tjerë që kënduan këngë patriotike dhe festuan 17-vjetorin e shtetit, Brikena zgjodhi të qëndronte e ulur, e përlotur, duke mos iu bashkuar atmosferës festive.
Më pas, në “dhomën e rrëfimit”, ajo ndau arsyen e reagimit të saj emocional, duke treguar se lufta e Kosovës ka lënë plagë të thella në familjen e saj.
“Kam humbur disa familjarë në luftën e Kosovës. Sa herë i dëgjoj këto këngë, prekem shumë”, u shpreh ajo mes lotësh, teksa kujtonte periudhën e vështirë që ka përjetuar familja e saj.
Banorja theksoi se, pavarësisht dhimbjes personale, ndihet krenare dhe e lumtur për rrugëtimin e Kosovës ndër vite. “Jemi të lumtur sot, duke e ditur se si kanë qenë rrethanat”, shtoi ajo.
Rrëfimi i Brikenës ngjalli emocione të forta jo vetëm brenda shtëpisë, por edhe te publiku, duke rikujtuar sakrificat e bëra gjatë luftës dhe peshën simbolike që 17 shkurti mbart për shqiptarët kudo në botë.
