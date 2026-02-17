Sërish protesta masive në Serbi

Të martën në mbrëmje, qytetet serbe Novi Sad dhe Beograd u mbushën me tubime proteste me synim për të dënuar rrahjen e studentëve një ditë më parë, dhe kundër shkatërrimit të një parku për të hapur rrugë një akuariumi.
Forca të shumta policie me pajisje për ndërhyrje të shpejtë u dislokuan për të menaxhuar tubimet. Në Beograd, protesta e mbrëmjes u bashkua me atë të ditës kundër shkatërrimit të Parku Usce, zonës më të madhe të gjelbër të hapur në Beogradin e Ri. Policia ndaloi disa persona, kontrolloi dokumentet e identifikimit dhe urdhëroi largimin e tyre.
Në Novi Sad, tubimi protestues kundër rrahjes së studentëve filloi në një shesh qendror dhe marshoi drejt stacionit qendror të policisë, ku protestuesit vendosën postera mbi dyert e tij. Ngjarja e një dite më parë kishte ndodhur gjatë një ceremonie shtetërore me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë dhe të Kishës Ortodokse Serbe.
Protesta mbështetëse u organizua gjithashtu në Valjevo, ku komuniteti lokal u solidarizua me studentët e rrahur në Novi Sad, dhe në Kraljevo, ku demonstruesit marshuan pranë selisë lokale të partisë në pushtet SNS. Në qytetin jugor të Niš, protestuesit marshuan drejt stacionit qendror të policisë për të tërhequr vëmendjen mbi mosreagimin e policisë gjatë dhunës ndaj demonstruesve.
Demonstratat shënojnë një valë zemërimi qytetar kundër dhunës ndaj studentëve dhe ndaj shkatërrimit të hapësirave publike të gjelbra në Serbi.
