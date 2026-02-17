Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Pas shumë vitesh, një takim emocionues mes vëllezërve. Çfarë pritet të ndodhë sonte në BBVA
Transmetuar më 17-02-2026, 19:27

Surprizat këtë edicion të Big Brother VIP 5 nuk kanë fund, ndërsa këtë të martë pritet një takim emocionues mes dy vëllezërve pas shumë vitesh.

Pas përballjes Miri-Selin, shtëpia është ndarë në dy grupe. Cili është i preferuari i publikut deri në këtë pikë të lojës?

Me një performancë speciale për Pavarësinë e Kosovës dhe shumë surpriza,

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...