Pas shumë vitesh, një takim emocionues mes vëllezërve. Çfarë pritet të ndodhë sonte në BBVA

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 17-02-2026, 19:27
Surprizat këtë edicion të Big Brother VIP 5 nuk kanë fund, ndërsa këtë të martë pritet një takim emocionues mes dy vëllezërve pas shumë vitesh.
Pas përballjes Miri-Selin, shtëpia është ndarë në dy grupe. Cili është i preferuari i publikut deri në këtë pikë të lojës?
Me një performancë speciale për Pavarësinë e Kosovës dhe shumë surpriza,
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd