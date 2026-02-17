Fenomen i rrallë në Orikum: Deti ngrihet mbi 1.5 metra, përmbyten biznese dhe rrugë

Baticë e pazakontë dhe erëra të forta shkaktojnë dalje të ujit në vijën bregdetare
Orikum, 17 shkurt 2026 – Vija bregdetare e Orikum u përball këtë të martë me një fenomen të rrallë natyror, pasi niveli i detit u rrit me mbi 1.5 metra mbi normalen, duke shkaktuar përmbytje në disa biznese dhe zona banimi pranë bregut.
Sipas banorëve të zonës, dallgët e fuqishme dhe era e fortë sollën një rritje të menjëhershme të nivelit të ujit, i cili depërtoi në objektet përgjatë vijës bregdetare. Si pasojë, disa biznese pësuan dëme materiale, ndërsa u përmbytën edhe oborre banesash.
Uji mbuloi përkohësisht edhe segmentin kryesor rrugor që lidh zonën bregdetare me pjesën tjetër të qytetit, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve. Nuk raportohen persona të lënduar.
Ekspertët lokalë e lidhin fenomenin me kombinimin e baticës së lartë, presionit atmosferik dhe erërave të forta që kanë favorizuar shtyrjen e masës ujore drejt bregut. Sipas tyre, situata të tilla, ndonëse të rralla, janë të mundshme gjatë periudhave me kushte të paqëndrueshme atmosferike.
Autoritetet vendore kanë dalë në terren për të vlerësuar dëmet dhe për të monitoruar situatën, ndërsa u kanë bërë thirrje qytetarëve dhe bizneseve të tregojnë kujdes deri në stabilizimin e plotë të kushteve të motit.
Parashikimet meteorologjike tregojnë për përmirësim gradual të kushteve gjatë orëve në vijim, çka pritet të sjellë edhe tërheqjen e nivelit të ujit në parametrat normalë.
