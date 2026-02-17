Kati sa nuk kacafyten/ Miri debaton ashpër me Mateon: Hajde provoje shpullën!

Gjatë diskutimit me tone të ashpra mes tyre, Mateo e ka quajtur Mirin “lepurush”.
Ndërkohë Miri i është kundër përgjigjur duke i thënë që “ke filluar të bësh garipin”.
Mateo: Hajde provoje shpullën.
Mateo: Të shohim sa i fortë je.
Miri: A do ma presësh veshët? Më the do të pres veshët, hajde preje veshët.
Mateo: Hajde pra, gjuaje shpullën.
Mateo: Ti ke ardhur për dhunë fizike.
Miri: Veshët, veshët, a do m’i presësh veshët? Hajde pra m’i pre veshët.
Mateo: Hajde pra se do më gjuash.
Miri: Ti erdhe për të gjuajtur.
Mateo: Ku e pe ti që erdha unë për të gjuajtur?
Miri: Ti erdhe këtu se unë isha këtu, hajde pra gjuaj.
Mateo: Rri urtë aty, ose mos u ço fare.
Mateo: Para teje jam më i madhi, o sa i lartë jam unë para teje. Ke mbaruar, je leckë.
Miri: Ke filluar të bësh garipin.
Miri: Po më gjuaj ti, preje veshin.
Mateo: Ty nuk të llogaris fare unë.
