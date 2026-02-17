Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Prokuroria e Apelit kërkon dënimin e Luiz Ejllit/ Dosja shkon në Gjykatën e Lartë
Transmetuar më 17-02-2026, 17:22

Prokuroria e Apelit ka ankimuar vendimin e shkallës së dytë të gjyqësorit që e shpalli të pafajshëm Luiz Ejllin, këngëtarin dhe së fundmi aktorin shkodran.

Ejlli rezulton se nga shkalla e parë ka marrë një vendim me 1 vit burg për veprën penale të falsifikimit të dokumentave. Ky vendim u ankimua në shkallën e dytë, ku Apeli, më 8 Maj 2025, vendosi ta shpallë të pafajshëm.

Tashmë dosja në ngarkim të tij ndodhet në Gjykatën e Lartë, ndërsa relator i çështjes është caktuar Sokol Binaj.

Bashkë me Luiz Ejllin është dënuar edhe Fatmir Avdurramani, personi që kishte përfituar nga akti i kryer prej Ejllit, gjatë kohës që ky i fundit nuk ishte noter, por përdori vulën. Ky i fundit rezulton të jetë dënuar më parë në Itali për veprën penale të prostitucionit, ndërsa në 2021 ishte firmosur sekuestroja e pasurive, ndërsa në 2022 iu konfiskuan pasuritë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...