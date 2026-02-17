Afrimiteti me Brikenën, reagon për herë të parë motra e Mateos

Afrimiteti gjithnjë e në rritje mes Mateos dhe Brikenës nuk ka kaluar pa u vënë re, jo vetëm nga publiku, por as nga familjarët e banorit.
Pas pamjeve romantike të orëve të para të mëngjesit, ku dyshja u pa dorë për dore në shtrat, ka ardhur reagimi i parë nga motra e Mateos, Kejsi.
Duket se familja e Mateos është pro kësaj romance të re që po lind në shtëpinë e “Big Brother VIP”. Kejsi ka publikuar në InstaStory pikërisht momentin kur Mateo dhe Brikena mbajnë duart e njëri-tjetrit, duke e shoqëruar me një dedikim për ta.
“Natën vetëm vëllait tim dhe Brikenës,” – shkruan ajo mbi foto, duke i veçuar ata nga të gjithë banorët e tjerë dhe duke dhënë kështu sinjalin e parë të miratimit për këtë marrëdhënie.
Ky postim konfirmon se “kimia” mes dy banorëve po pëlqehet edhe nga njerëzit më të afërt të Mateos jashtë shtëpisë.
