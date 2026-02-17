Protesta në Kosovë për liderët e UÇK-së, Vjosa Osmani përshëndet djalin e Thaçit (FOTO)

PRISHTINË- Presidentja Vjosa Osmani u është bashkuar qytetarëve në marshin për të kërkuar drejtësi për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Osmani u fut mes protestuesve, duke përshëndetur kryetarin e PDK-së, Bedri Hamza dhe Endrit Thaçin, dajlin e ish-presidentit Hashim Thaçi.
Presidentja e ka cilësuar të padrejtë gjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë. Duke iu referuar procesit gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Gjykatën Speciale në Hagë, Osmani foli sot në seancën solemne të Kuvendit për “përpjekje për ta barazuar luftën tonë çlirimtare me krimet e regjimit gjenocidal të Serbisë”.
Osmani tha se UÇK-ja është “shtylla më e fortë” e shtetit” dhe “nuk mund të zhbëhet nga asnjë përpjekje për për rishkrim apo deformim të historisë”.
