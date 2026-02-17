‘Drejtësi, jo politikë’! Mijëra shqiptarë protestë në Prishtinë për krerët e UÇK-së

Në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë kanë nisur të mblidhen qytetarë nga të gjitha anët e vendit, si dhe nga diaspora, për t’iu bashkuar marshit qytetar me moton “Drejtësi, jo politikë”.
Të pranishmit mbajnë flamuj të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të Republikës së Kosovës dhe flamuj kombëtarë, ndërsa në orën 14:00 pritet të nisë zyrtarisht marshimi.
Pjesëmarrësit kërkojnë drejtësi për ish-krerët e UÇK-së që po gjykohen në Hagë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.
Në shesh është vendosur edhe një mbishkrim i madh me moton “Drejtësi, jo politikë”, i shoqëruar me fotografitë e katër të akuzuarve, të cilët prej më shumë se pesë vitesh po përballen me proces gjyqësor në Dhomat e Specializuara në Hagë.
