Aksident me vdekje në Lezhë

Një aksident tragjik ka ndodhur në Lezhë në orët e para të mëngjesit, ku një automjet ka përplasur për vdekje një këmbësor.
Shërbimet e Policisë Rrugore, pas veprimeve të shpejta hetimore, kanë identifikuar dhe kapur drejtuesin e automjetit, shtetasin I. M., 46 vjeç, i cili ishte larguar nga vendi i ngjarjes.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:30, në kryqëzimin e Rrilës, ku drejtuesi i automjetit përplasi këmbësorin ende të paidentifikuar, i cili humbi jetën si pasojë e goditjes. Policia ka nisur verifikimet për të identifikuar viktimën dhe për të sqaruar rrethanat e aksidentit.
Drejtuesi i automjetit është arrestuar dhe po mbahet në paraburgim, ndërkohë që hetimet për ngjarjen vijojnë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd