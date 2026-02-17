Kush e vrau Lorikun në Londër? Policia flet për 7 të arrestuar

Viktima e sulmit me thikë në parkun tregtar në Croydon ishte “një djalë i kujdesshëm dhe i zgjuar”. Lorik Abazi vdiq në spital të dielën
Një i ri që u vra me thikë në jug të Londrës ishte “një djalë i kujdesshëm, i zgjuar, me sens të mirë humori dhe me gjithë të ardhmen përpara”, ka deklaruar familja e tij.
Lorik Abazi, 22 vjeç, shqiptar me banim në Croydon, u gjet me plagë nga thika në Valley Retail Park, në Hesterman Way, Croydon, rreth orës 01:15 GMT të dielën dhe ndërroi jetë në spital.
Dy gra, të dyja 25 vjeçe, dhe një burrë 28 vjeç u arrestuan pasditen e së dielës nën dyshimin për vrasje. Njëra prej grave është liruar me kusht (me garanci).
Në një deklaratë, familja tha: “Ne, prindërit e tij, vëllai, e dashura, gjyshërit dhe familja e gjerë si dhe miqtë, e donim shumë. Një dritë është shuar në jetët tona dhe jemi të shkatërruar përtej fjalëve nga humbja e tij.”
“Kërkojmë me mirësi privatësi në këtë kohë,” shtuan ata.
“Humbje e paimagjinueshme”
Dy burra, të dy 21 vjeç, u gjetën gjithashtu me plagë nga thika dhe janë arrestuar nën dyshimin për përleshje (affray).
Njëri prej tyre ka plagë potencialisht kërcënuese për jetën dhe mbetet në spital. Tjetri është dërguar në paraburgim pasi u lirua nga spitali.
Dy gra të tjera, 21 dhe 22 vjeçe, u arrestuan gjithashtu nën dyshimin për përleshje. 21-vjeçarja është liruar me kusht ndërsa hetimet vazhdojnë, ndërsa 22-vjeçarja mbetet në paraburgim.
Kjo e çon në shtatë numrin total të personave të arrestuar në lidhje me këtë ngjarje.
Shefi i Policisë Nick Blackburn tha: “Mendimet e mia janë me familjen dhe të afërmit e Lorikut, të cilët kanë pësuar një humbje të paimagjinueshme.
E di që një ngjarje tragjike si kjo shqetëson komunitetin lokal. Ne besojmë se bëhet fjalë për një incident të izoluar dhe shpresoj që fakti që kemi disa të dyshuar në paraburgim t’u japë njëfarë qetësie banorëve të Croydon.”
