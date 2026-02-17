SPAK kërkon dënim me burg për kryebashkiaken e Roskovecit

TIRANË, 17 shkurt 2026 – Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka kërkuar dënimin me 1 vit e 6 muaj burg për Majlinda Bufin, kryebashkiake e Roskovec, për akuzën e “përdorimit të funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore”.
Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi i kërkuar ulet në 1 vit burg. Megjithatë, SPAK ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të dënimit dhe lënien e saj në Shërbim Prove për 2 vjet, duke bërë që kryebashkiakja të mos shkojë në qeli.
Vendimi i gjykatës do të marrë parasysh kërkesën për shërbim prove, duke i mundësuar Bufit të kryejë detyrat dhe përgjegjësitë administrative, ndërsa do të monitorohet respektimi i kushteve të dënimit.
Ky rast vjen pas hetimeve të SPAK që lidhen me përdorimin e funksioneve publike për qëllime politike, një çështje që po ndiqet me interes nga publiku dhe mediat vendase.
