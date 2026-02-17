8 të arrestuar për shfrytëzim të të miturve në Tiranë

TIRANË, 17 shkurt 2026 – Komisariati i Policisë Nr. 2, në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës, ka finalizuar operacionin e koduar “Filizat”, në kuadër të hetimeve për shfrytëzim të të miturve për punë dhe lypje.
Si rezultat i veprimeve hetimore disa mujore, u ekzekutuan masat e sigurisë për 8 shtetas, të dyshuar se individualisht dhe në bashkëpunim me njëri-tjetrin shfrytëzonin fëmijët e tyre, të moshave 9–11 vjeç, kryesisht gjatë natës, për të punuar dhe për të lypur në zona të ndryshme në juridiksionin e Komisariatit Nr. 2.
Gjykata ka caktuar masën e sigurisë “arrest në burg” për shtetasit:
E. B., 41 vjeç
R. S., 35 vjeç
M. R., 35 vjeç
M. G., 34 vjeç
Ndërsa masën “arrest në shtëpi” për shtetaset:
L. B., 35 vjeçe
A. M., 41 vjeçe
M. S., 35 vjeçe
A. Sh., 35 vjeçe
Sipas policisë, materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme, për veprën penale “Keqtrajtimi i të miturit”.
Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të rastit dhe verifikimin e rrethanave të tjera që lidhen me shfrytëzimin e të miturve.
