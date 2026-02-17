18-vjetori i Pavarësisë, Albin Kurti: Krerët e UÇK-së po akuzohen padrejtësisht!

PRISHTINË, 17 shkurt 2026 – Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në fjalën e mbajtur në Kuvend me rastin e 18-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë, e cilësoi 17 Shkurtin si një nga datat më të rëndësishme në historinë e shqiptarëve në Kosovë dhe në Shqipëri.
Gjatë fjalimit, ai u ndal edhe te procesi gjyqësor në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së, duke deklaruar se ata po përballen me akuza të padrejta.
“Ndërsa kujtojmë datën e shpalljes së republikës, brengosemi që krerët e UÇK-së po akuzohen padrejtësisht sepse ata guxuan të marrin armët kundër një regjimi gjenocidal. Akuzat ndaj tyre nuk qëndrojnë dhe nuk marrin parasysh kontekstin historik dhe politik të luftës sonë çlirimtare,” u shpreh Kurti.
Kryeministri theksoi se krimet kundër njerëzimit ndaj popullatës shqiptare janë kryer nga Serbia e udhëhequr nga Slobodan Milošević, ndërsa shtoi se rrezik për përsëritjen e tyre mbetet Serbia e drejtuar nga Aleksandar Vučić.
Në fjalën e tij, Kurti përkujtoi qëndresën paqësore të viteve ’90 dhe luftën e Ushtria Çlirimtare e Kosovës, duke shprehur nderim për dëshmorët e rënë për liri.
Ceremonia në Kuvend u zhvillua në kuadër të aktiviteteve zyrtare për 18-vjetorin e shtetësisë së Kosovës.
