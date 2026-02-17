Vrasja e Kevin, në shtëpinë e Renatos gjendet arma e krimit. Por nuk ishte i vetëm…!

Prokuroria e Pizës heton se çfarë ka ndodhur mes dy grupeve të miqve. Natën e krimit, 20-vjeçari nën hetim nuk ishte i vetëm në momentin e të shtënave
Kevin Muharremi, i lindur në vitin 2000, jetonte prej shumë vitesh në Fucecchio. Një komunitet i vogël, ai i Montecalvolit. Fillimisht i tronditur nga zgjimi i përgjakshëm në agimin e Shën Valentinit, me trupin e pajetë të një 25-vjeçari, i vrarë në rrugë me tre plumba pistolete, Kevin Muharremi, i lindur në vitin 2000, banues në Fucecchio.
Më pas i mpirë nga lajmi se autori i dyshuar është një djalë i zonës: shumë i riu Renato Xyke (Xike), i lindur në vitin 2005, italian me origjinë shqiptare, i ndaluar si i dyshuar për vrasje, pasi u bllokua në bordin e një Range Rover Evoque ngjyrë gri të errët nga dy patrulla të policisë rrugore të Arezzos, nënseksioni i Battifolles, ndërsa po udhëtonte drejt Romës me prindërit dhe motrën.
Ndalimi ndodhi pak orë pas krimit në via della Repubblica, në kilometrin 350: Xyke, i cili nuk kishte me vete armën – me të cilën sipas hetuesve do të kishte qëlluar bashkatdhetarin – nuk bëri rezistencë.
Arma e krimit, ndërkohë, u gjet nga ushtarakët në banesën e familjes. Ku po drejtohej 20-vjeçari? Ishte një përpjekje për të kapur një fluturim apo një traget? Ndoshta drejt një porti në Adriatik? Këto janë pyetje nën lupën e hetimeve të karabinierëve të San Miniatos, të cilat vazhdojnë me rezervën më të madhe, të koordinuara nga zëvendësprokurori Fabio Pelosi. Pas ndalimit, Xyke ndodhet ende në Arezzo në dispozicion të autoriteteve gjyqësore të Pizës.
“Një familje që jeton prej kohësh këtu, e qetë për aq sa dimë”, thonë në fshat, ku natën e vrasjes të shtënat u dëgjuan qartë në shtëpitë e via della Repubblica. Katër ose pesë në total, drejt Doblò-së, e shpuar nga plumbat në anën e djathtë: tre prej tyre goditën Kevin, i cili ishte ulur në sediljen e pasagjerit; në timon ishte një mik nga San Miniato dhe në sediljen e pasme ndodhej kushëriri i viktimës. Të rinjtë, në gjendje shoku, me ndihmën e një qytetari që zbriti në rrugë për të ndihmuar, thirrën menjëherë ambulancën, nxorën Kevin nga makina dhe ndërkohë u përpoqën të ndalonin gjakderdhjen, por 25-vjeçari ndërroi jetë pak më vonë.
Por si arrihet te të shtënat? Sipas rindërtimit të parë, kishte pasur një sherr në një pub në Montopoli: një përplasje që nisi me fjalë dhe përfundoi në gjak pak minuta më pas. Një vrasje e nxitur nga motive të kota. Megjithatë, edhe motivi mbetet i hapur për zhvillime të mundshme lidhur me arsyet që ndezën sherrin. Prokuroria po vlerëson kontekstin në të cilin ndodhi vrasja, çfarë ka ndodhur mes dy grupeve të të rinjve, apo mes viktimës dhe autorit të dyshuar, si dhe çfarë marrëdhëniesh interesi apo njohjeje ekzistonin mes tyre.
Por pse gjithçka ndodh në via della Repubblica? Të shtëna me armë zjarri nga Range Rover Evoque pasi iu afrua Fiat Doblò-së së bardhë me viktimën në bord, rreth orës 4:45 të mëngjesit. Si u takuan dhe u përplasën dy mjetet pikërisht aty? Ka pasur një përplasje me dashje. Kush ndoqi kë? Hetuesit kanë në dorë dëshmi, pamje kamerash, matje dhe analiza në rrugë që do të japin qartësi për trajektoret dhe lëvizjet e mjeteve. Natën e vrasjes, i dyshuari Xyke – sipas asaj që është rindërtuar deri tani – nuk ishte vetëm në momentin e të shtënave: roli i personit tjetër është ende nën hetim.
Në shtëpitë më pranë barit në via della Repubblica, të shtënat u dëgjuan qartë. “Në fillim mendova se ishin fishekzjarre, nuk do të ishte hera e parë që grupe të rinjsh na shqetësojnë natën”, thotë një banor. Por këtë herë nuk ishte lojë. Kishte gjak. Nga dritaret dikush e kuptoi menjëherë. Dëgjoi të shtënat. Dhe menjëherë pas tyre britmat: “E vranë, e vranë”, “Kevin, Kevin”. Kevin Muharremi, 25 vjeç, po ndërronte jetë. Tre plumba nuk i lanë asnjë shans. Ishte rreth ora 5 e mëngjesit. Një zgjim i tmerrshëm për Montecalvolin, në ditën e Shën Valentinit. Një djalë i vrarë në mes të rrugës, në zemër të një fshati të vogël. Të shtënat u bënë nga afër. Dy të rinjtë e tjerë, kushëriri – gjithashtu shqiptar – dhe italiani që drejtonte Fiat Doblò-në, ishin në gjendje shoku kur mbërritën ndihmat nga një qytetar dhe nga ambulanca e Misericordia-s aty pranë. Personeli mjekësor, i shoqëruar menjëherë nga karabinierët e San Miniatos, bëri gjithçka për ta shpëtuar, por për Kevin nuk kishte më asgjë për t’u bërë.
Dalëngadalë mbërritën edhe të rinj të tjerë, shumë bashkatdhetarë. “E kuptova që kishte ndodhur diçka e rëndë kur pashë dritat e policisë dhe rrugën e bllokuar; u vesha me nxitim dhe kjo ishte ajo që pashë”, thotë një i moshuar. Trupi i Kevin Muharremit ishte i shtrirë në asfalt, i mbuluar me një çarçaf të gjelbër. Zona u rrethua, ndërsa karabinierët dhe ekspertët e policisë shkencore kryenin veprimet hetimore. Hetimet i koordinon zëvendësprokurori Fabio Pelosi.
Çfarë ndodhi? Kevin, banues në Fucecchio dhe punëtor në një lavazh, u godit nga tre plumba, një prej tyre në qafë. Të shtënat erdhën nga një makinë tjetër – sipas hetuesve një Range Rover Evoque gri – që kishte përplasur qëllimisht Fiat Doblò-në për ta detyruar të ndalonte. Motivi i vrasjes është ende objekt hetimi. E sigurt është se 25-vjeçari po kthehej në shtëpi pas një mbrëmjeje në një pub ku, sipas informacioneve, kishte pasur një sherr. Kjo mund të ketë qenë shkaku i tragjedisë. Por hetimet mbeten të hapura për çdo pistë.
Rreth zonës së krimit u mblodhën dhjetëra persona. Shumë banorë, por edhe familjarë të viktimës – xhaxhallarë, kushërinj – me sytë e fryrë nga lotët dhe zemërimi. Qëndruan për orë të tëra nën shi, derisa u dha leja për heqjen e trupit. “Jemi të shkatërruar”, ishin fjalët e vetme. Me ta ishin edhe miq të Kevin-it. Nëna dhe motra e tij u njoftuan për tragjedinë dhe u nisën nga Shqipëria për t’u kthyer në Itali.
