‘Dosja 5D’, SPAK kërkon 39 vite burg për 7 zyrtarë

TIRANË, 17 shkurt 2026 – Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka paraqitur konkluzionet përfundimtare në kuadër të të ashtuquajturës “Dosja 5D”, duke kërkuar në total 39 vite burg për shtatë të pandehur, mes tyre ish-drejtorë dhe zyrtarë të Bashkia Tiranë.
Sipas pretencës së prokurorisë, dënimet e kërkuara janë si më poshtë:
Redi Molla – 11 vite burg dhe ndalim i ushtrimit të funksioneve publike për 5 vite
Mariglen Qato – 9 vite burg dhe ndalim i ushtrimit të funksioneve publike për 5 vite
Taulant Tusha – 4 vite burg dhe ndalim i ushtrimit të funksioneve publike për 5 vite
Albano Janku – 2 vite burg dhe ndalim i ushtrimit të funksioneve publike për 5 vite
Enton Punavija – 3 vite burg dhe ndalim i ushtrimit të funksioneve publike për 5 vite
Julian Zanaj – 3 vite burg dhe ndalim i ushtrimit të funksioneve publike për 5 vite
Nestor Muhametllari – 7 vite burg dhe ndalim i ushtrimit të funksioneve publike për 5 vite
Nga të pandehurit, në masë sigurie “arrest me burg” ndodhet vetëm Mariglen Qato.
Të akuzuarit përballen me veprat penale të korrupsionit, pastrimit të parave dhe mosdeklarimit të pasurisë. Sipas SPAK, Redi Molla dhe Mariglen Qato kanë qenë pronarë “de facto” të shoqërisë “5D Konstruksion” sh.p.k., duke përdorur pronarë formalë. Prokuroria pretendon se kompania ka përfituar 12 tendera publikë në periudhën 2016–2020, me vlerë rreth 2 milionë euro.
Më herët, Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka dënuar katër të pandehur të tjerë në një proces të ndarë për të njëjtën dosje. Deborah Keçi, së bashku me anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave, Teuta Guri, Jetjon Mera dhe Renaldo Gjerazi, u dënuan me shërbim prove për shkelje të barazisë në tendera.
Sipas akuzës, ata krijuan kushte favorizuese për kompaninë “5D” në procedurat e prokurimit publik, duke e shpallur atë fituese në disa raste.
Vendimi përfundimtar për shtatë të pandehurit pritet të jepet nga trupi gjykues pas shqyrtimit të pretencës dhe mbrojtjes.
