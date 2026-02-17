Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Ia dedikoj bashkëshortes, është shtatzënë’! Ramadani bën ‘bomberin’, realizon gol fantastik! (VIDEO)
Transmetuar më 17-02-2026, 09:04

Ylber Ramadani është kthyer në nivelin e tij maksimal, jo vetëm një “digë” në radhët e Lecces, por së fundmi veshi edhe petkun e “bomberit” duke realizuar një gol me shumë peshë përballë Cagliari-t, në atë që konsiderohej një ndeshje direkte për mbijetesën. Lecce doli me një trepikësh jetik nga kjo transfertë ku golin e dytë dhe të qetësisë e realizoi pikërisht mesfushori kuqezi. Në minutën e 76-të, Ramadani me një goditje të bukur nga distanca dyfishoi shifrat duke hipotekuar fitoren 0-2.

Pas ndeshjes, Ramadani u vlerësua nga mediat italiane me notën 7. Nuk i fshehu emocionet për këtë gol futbollisti kuqezi: “Lufta për mbijetesë po bëhet gjithnjë e më e fortë. Ishim të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj transfertë, kjo fitore na jep qetësinë e duhur për t’u përballur me Inter. Kemi shumë dëshirë për të dhënë maksimumin për këtë fanellë. Kjo fitore ishte shumë e rëndësishme për Leccen dhe për tabelën e klasifikimit. Ky gol me bën dyfish më të lumtur, ja dedikoj bashkëshortes time e cila është shtatzënë”, u shpreh ndër të tjera Ylber Ramadani.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...