Ndodh në ditën e Shën Valentinit/ Stuhitë shembin “Harkun e të dashuruarve” në Itali

Harku ikonik natyror shkëmbor në Sant’Andrea di Melendugno në Puglia, i njohur si “harku i të dashuruarve”, u shemb në Ditën e Shën Valentinit pasi deti i trazuar dhe shirat e rrëmbyeshëm goditën Italinë jugore.
Formacioni shkëmbor, një nga monumentet natyrore më të njohura në bregdetin e Adriatikut, kishte fituar nofkën e tij sepse ishte një sfond popullor për propozimet e martesës, fotot e suvenireve dhe kartolinat. Ishte gjithashtu një nga simbolet më karakteristike të Salentos, një nga rajonet turistike më të vizituara në Itali.
“Kjo është një goditje shkatërruese”, tha kryebashkiaku i Melendugno-s, Maurizio Citernino. “Një nga vendet më të famshme turistike në vijën tonë bregdetare dhe në të gjithë Italinë është zhdukur.”
Sipas autoriteteve lokale, erërat e forta, deti i trazuar dhe reshjet e dendura të shiut ditët e fundit e dobësuan gradualisht strukturën shkëmbore, duke çuar në shembjen e saj të shtunën. Dëmi konsiderohet erozioni më i rëndësishëm bregdetar që i ka shkaktuar peizazhit të Salentos deri më sot. “Natyra është përmbysur, ajo që ekzistonte 30 vjet më parë nuk ekziston më. Ne duhet të gjejmë burimet për një ndërhyrje gjithëpërfshirëse”, shtoi kryebashkiaku.
“Është si një funeral”, komentoi nënkryetari i bashkisë së Melendugno-s, përgjegjës për turizmin, Francesco Stella.
Sipas Guardian, ciklonet mesdhetare, të njohura si “medicanes”, përfshirë uraganin Harry që goditi rajonin në janar, kanë shkaktuar dëme të mëdha në porte, shtëpi dhe rrugë, duke ndryshuar morfologjinë e brigjeve. Këto fenomene po ndodhin gjithnjë e më shpesh në Mesdhe, pasi temperaturat në rritje të detit të lidhura me krizën klimatike po intensifikojnë intensitetin e tyre.
