Përplasje në studio! Arion Sulo debaton ashpër me Arbër Hitajn mbi SPAK dhe imunitetin

TIRANË, 16 shkurt 2026 – Analisti Arion Sulo dhe gazetari Arbër Hitaj përplasën mendimet mbrëmjen e sotme në emisionin ‘Top Story’ lidhur me çështjen e zv.kryeministres Balluku dhe kompetencat e SPAK.
Gjatë debatit, Hitaj theksoi se pjesa e pezullimit të zv.kryeministres përbën një “teren të patentuar më parë” dhe nuk është e bazuar qartë në ligj. Sulo, nga ana tjetër, argumentoi se ai po interpretonte situatën në përputhje me dispozitat ligjore, duke kritikuar njohuritë juridike të gazetarit.
Pjesë nga debati
Hitaj: “Pezullimi është një terren i patentuar më parë dhe nuk është në ligj, te pjesa e imunitetit. Ky ligj nuk ka një emër, është vakum.”
Sulo: “Ja ku e ke ligjin o Arbër… po lexoj çfarë ka thënë gjykata për imunitetin.”
Hitaj: “Ti s’di të citosh.”
Sulo: “Ti je kodra pas bregut… Mos bëj këtë muhabet me mua. Je injorant juridik.”
Hitaj: “Ti as intelektual mediatik nuk je.”
