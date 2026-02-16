Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përplasje në studio! Arion Sulo debaton ashpër me Arbër Hitajn mbi SPAK dhe imunitetin
Transmetuar më 16-02-2026, 22:14

TIRANË, 16 shkurt 2026 – Analisti Arion Sulo dhe gazetari Arbër Hitaj përplasën mendimet mbrëmjen e sotme në emisionin ‘Top Story’ lidhur me çështjen e zv.kryeministres Balluku dhe kompetencat e SPAK.

Gjatë debatit, Hitaj theksoi se pjesa e pezullimit të zv.kryeministres përbën një “teren të patentuar më parë” dhe nuk është e bazuar qartë në ligj. Sulo, nga ana tjetër, argumentoi se ai po interpretonte situatën në përputhje me dispozitat ligjore, duke kritikuar njohuritë juridike të gazetarit.

Pjesë nga debati

Hitaj: “Pezullimi është një terren i patentuar më parë dhe nuk është në ligj, te pjesa e imunitetit. Ky ligj nuk ka një emër, është vakum.”

Sulo: “Ja ku e ke ligjin o Arbër… po lexoj çfarë ka thënë gjykata për imunitetin.”

Hitaj: “Ti s’di të citosh.”

Sulo: “Ti je kodra pas bregut… Mos bëj këtë muhabet me mua. Je injorant juridik.”

Hitaj: “Ti as intelektual mediatik nuk je.”

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

