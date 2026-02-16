Shkarkime nga kaskada e Drinit, Bashkia Shkodër paralajmëron rritje të niveleve të ujit

SHKODËR – Rritja e niveleve të lumenjve Drin dhe Bunë, si dhe e Liqenit të Shkodrës, ka ngritur shqetësime në Bashkinë Shkodër pas shkarkimeve të kontrolluara nga hidrocentralet në kaskadën e Drinit.
Sipas një njoftimi zyrtar nga Korporata Elektroenergjike Shqiptare (KESH), prej paradites së sotme kanë nisur shkarkimet nga hidrocentralet e Fierzë Hydroelectric Power Station, Koman Hydroelectric Power Station dhe Vau i Dejës Hydroelectric Power Station.
Autoritetet vendore bëjnë të ditur se, përveç shkarkimeve, në rritjen e prurjeve kanë ndikuar edhe reshjet dhe temperaturat më të larta. Si pasojë, gjatë pasdites është konstatuar shtim i niveleve të ujit në lumin Drin, lumin Bunë dhe në Liqenin e Shkodrës.
Bashkia Shkodër paralajmëron se mund të ketë rritje të mëtejshme të niveleve, veçanërisht në zonën e Nënshkodrës, ndërsa thekson se strukturat e emergjencave civile janë në gatishmëri.
“Ekipet janë në terren, në monitorim të pandërprerë dhe në gatishmëri të plotë për çdo zhvillim,” thuhet në njoftim.
Deri më tani nuk raportohen përmbytje apo situata emergjente, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje banorëve të zonave të ulëta të ndjekin njoftimet zyrtare.
