Vendimi i gabuar në derbin e Italisë, kërcënohet me jetë arbitri

Pas-derbi midis Interit dhe Juventusit në San Siro solli ditë të vështira për gjyqtarin La Penna. Së pari, kartoni i kuq i gabuar për Kalulu për një faull ndaj Bastoni, pastaj përballja e ashpër ballë për ballë me Damien Comolli dhe reagimi i Giorgio Chiellini në tunelin e stadiumit. Asgjë nuk mbaron me kaq, pasi La Penna ka marrë kërcënime për jetën.
Arbitri ka mbledhur materiale dhe i paraqiti ato në polici, i shqetësuar për sigurinë dhe mirëqenien e familjes, gruas së tij dhe dy vajzave të vogla. Çështja do t’i kalojë Zëvendës Prokurorit Sergio Colaiocco, i cili do të hapë një hetim. Sipas asaj që shkruajnë mediat, bëhet fjalë për disa kërcënime që La Pena ka marrë në rrjetet sociale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd