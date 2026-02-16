Strakosha ndal penalltinë ndaj PAOK-ut, mban AEK-un në krye të Superligës greke

GREQI, 16 shkurt 2026– Portieri i Kombëtares shqiptare, Thomas Strakosha, ishte protagonisti absolut i barazimit pa gola mes PAOK FC dhe AEK Athens FC, në javën e 21-të të Super League Greece.
Ndeshja përfundoi 0–0, por momenti vendimtar erdhi në minutën e 12-të, kur Strakosha priti një penallti të ekzekutuar nga sulmuesi i PAOK-ut, Georgios Giakoumakis. Portieri shqiptar reagoi saktë, duke devijuar topin në një kënd të vështirë dhe duke shmangur avantazhin e vendasve.
Paraqitja e tij është cilësuar si vendimtare për fatin e takimit dhe ka marrë jehonë të gjerë në mediat sportive dhe rrjetet sociale.
Falë këtij barazimi, AEK-u i Athinës vijon të kryesojë renditjen me 49 pikë, dy më shumë se Olympiacos FC dhe tre pikë mbi PAOK-un.
Strakosha konfirmon kështu formën e mirë në kampionatin grek, duke u shndërruar në një nga lojtarët më të spikatur të javës.
