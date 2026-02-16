‘Canopée’, anija inovative që transporton raketën Ariane 6 me energjinë e erës

16 shkurt 2026– E konsideruar si një nga anijet më inovative në botë, Canopée është një anije mallrash e projektuar për të transportuar pjesë delikate të raketës Ariane 6 nga Evropa drejt Guianës Franceze.
E lançuar në vitin 2022, anija është 121 metra e gjatë dhe 22 metra e gjerë, me një peshë rreth 5 mijë tonë. Ajo është ndërtuar posaçërisht për ArianeGroup, kompania përgjegjëse për zhvillimin e raketës Ariane 6, dhe realizon rreth 11 udhëtime në vit përtej Atlantikut.
Teknologji moderne e ndihmuar nga era
Canopée është e pajisur me katër vela gjigante prej 363 m² secila, me direkë 36 metra të lartë. Velat janë të kontrolluara nga kompjuterë dhe një algoritëm që analizon në kohë reale drejtimin dhe fuqinë e erës, duke rregulluar këndin për të maksimizuar shtytjen.
Falë këtij sistemi, anija redukton konsumin e karburantit me 15–30%, ndërsa çdo velë kursen mesatarisht nga 1.2 deri në 2.2 ton karburant në ditë. Velat janë të palosshme, çka lejon kalimin nën ura ose reduktimin e ekspozimit gjatë stuhive të forta.
Ndërtim evropian dhe siguri e lartë
Anija është projektuar nga kompania franceze VPLP Design, ndërsa është ndërtuar nga Partner Stocznia në Poloni dhe Neptune Marine në Holandë.
E pajisur me sensorë të avancuar monitorimi, ajo funksionon si një “guaskë mbrojtëse” për ngarkesat me vlerë të lartë teknologjike. Aktualisht, sipas raportimeve, anija po transporton 32 satelitë që pritet të vendosen në orbitë.
Jetesa në bord
Ekuipazhi përbëhet nga 11 persona, me mundësi zgjerimi deri në 21 në raste të veçanta. Çdo anëtar ka kabinë individuale me banjë private, standard që e dallon nga shumë anije tradicionale mallrash.
Në bord nuk lejohet alkooli, për shkak të përgjegjësisë së lartë që lidhet me transportin e pajisjeve hapësinore me vlerë shumë milionëshe. Sipas përshkrimeve, ekuipazhi e konsideron veten pjesë integrale të programit hapësinor evropian.
Canopée përfaqëson një ndërthurje mes traditës së lundrimit me vela dhe teknologjisë moderne, duke u kthyer në një model të ri për transportin detar më të qëndrueshëm dhe efikas.
