Berisha thirrje të rinjve për protestën e 20 shkurtit: “Lini shkollat dhe mbushni sheshin”

TIRANË, 16 shkurt 2026 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u ka bërë thirrje të rinjve që të marrin pjesë në protestën e paralajmëruar më 20 shkurt në Tiranë, kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama.
Gjatë fjalës së mbajtur në tubimin e opozitës para Kryeministrisë, Berisha e cilësoi 20 shkurtin si “ditë krenarie” dhe një moment mobilizimi kombëtar. Ai iu drejtua veçanërisht të rinjve, duke i ftuar që, sipas tij, të lënë angazhimet e përditshme dhe të bashkohen në protestë.
“20 shkurti është një thirrje për rininë shqiptare… lini shkollat, lini çdo gjë, mbushni sheshin”, deklaroi Berisha gjatë fjalimit.
Ai akuzoi qeverinë për shkelje të rënda dhe e cilësoi protestën si pjesë të një “misioni për shpëtimin e Shqipërisë”, ndërsa paralajmëroi se opozita do të vijojë mobilizimin deri në largimin e kryeministrit.
Protesta e 20 shkurtit pritet të zhvillohet në orën 18:00 në Tiranë. Deri në momentin e raportimit, nuk ka pasur një reagim zyrtar nga qeveria lidhur me deklaratat e bëra nga kreu i opozitës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd