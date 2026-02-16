Berisha paralajmëron Ramën nga protesta para Kryeministrisë: Mos qëlloni mbi protestuesit

TIRANË, 16 shkurt 2026– Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, gjatë një fjalimi të mbajtur në protestën e organizuar para Kryeministrisë, paralajmëroi kryeministrin Edi Rama që, sipas tij, të “mos lejojë mercenarët të qëllojnë mbi protestuesit”.
Në fjalën e mbajtur në atë që opozita e cilëson si “Foltorja” para selisë së qeverisë, Berisha deklaroi se protesta është një “kryengritje paqësore”, por shtoi se kryeministri do të mbahet personalisht përgjegjës për çdo incident apo cenim ndaj protestuesve.
Ai akuzoi Ramën për përpjekje për të ndryshuar ligje në funksion të, sipas tij, mbrojtjes së zyrtarëve nga drejtësia, duke pretenduar se qytetarët do të reagojnë ndaj çdo shkeljeje.
Gjatë fjalimit, Berisha përmendi edhe incidente të pretenduara gjatë protestës, duke thënë se disa protestues janë lënduar, ndërsa kërkoi përgjegjësi për çdo akt dhune.
Protesta u zhvillua mes tensioneve dhe deklaratave të forta politike, ndërsa deri në momentin e raportimit nuk ka pasur një reagim zyrtar nga Kryeministria lidhur me deklaratat e bëra.
