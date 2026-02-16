Aspekti i favorshëm Merkur – Jupiter sjell fat për 5 shenja të zodiakut

Zakonisht, rritja personale, edhe kur e dëshironi, shoqërohet me parehati. Ka shumë për të mësuar dhe shpesh rezistoni, sepse kjo do të thotë të lini pas të shkuarën. Sot, megjithatë, diçka ndryshon. Mendimet dhe ndjenjat tuaja për ndryshimin zbuten. Dëshironi të harmonizoni shpirtin me mendjen. Frika zëvendësohet nga entuziazmi për të ardhmen.
Ajo që ndodh sot për shenjat e mëposhtme duket e drejtë dhe nuk ka arsye të ndalet diçka e mirë që po zhvillohet.
Binjakët
Po ndryshoni këndvështrimin për punën tuaj, dhe për mirë. Kur planeti juaj udhëheqës, Merkuri, “bashkëbisedon” me Jupiterin, kuptoni sa shumë jeni mbingarkuar. E kuptoni që jeta është shumë e shkurtër për të mos e shijuar.
Rishikoni prioritetet: kënaqësia ngjitet në krye, ndërsa puna e lodhshme zbret më poshtë. Do ta vlerësoni gjithmonë punën dhe do të jepni më të mirën, por më 16 shkurt nuk e matni vlerën vetëm me pagën. E shihni punën si mjet për një qëllim: ekuilibrin personal dhe ndjesinë e kuptimit.
Peshqit
Sot gëzimi juaj vjen nga gjërat që i doni vërtet. Flisni me veten me mirëkuptim dhe inkurajim, siç do të flisnit me një mik të mirë.
Përqendroheni te hobet dhe aktivitetet që gjithmonë i keni shtyrë për “një ditë tjetër”. Tani ndryshoni qasje dhe vendosni lojën dhe krijimtarinë në krye të listës. Mbushni kohën e lirë me art, muzikë dhe aktivitete krijuese. Largoni gjithçka që ju merr kohë pa ju dhënë gëzim.
Kjo mund të jetë dita që ndryshon përditshmërinë tuaj.
Virgjëresha
Më 16 shkurt mësoni të balanconi miqësitë, punën dhe dashurinë. Ndoshta shpesh e keni vendosur marrëdhënien në plan të dytë për shkak të detyrimeve të tjera. Tani kuptoni se kjo ka pasur kosto.
Vendosni ta përfshini më shumë partnerin/en në jetën e përditshme, qoftë edhe duke ndarë thjesht si ka kaluar dita. Nuk doni më t’i ndani njerëzit në “kuti”, citon noa.al. Dëshironi që të gjithë të ndihen të vlerësuar dhe të kenë praninë tuaj.
Gaforrja
Sot bëni diçka që ju rinovon energjinë. Kuptoni se një pjesë e madhe e lodhjes suaj vjen nga mungesa e pushimeve.
Nuk punoni gjatë pushimit të drekës. Dilni për një shëtitje ose hani me një koleg. Nuk nxitoni drejt shtëpisë, por ndaloni diku, merrni frymë thellë.
Ndryshoni edhe mënyrën si e kaloni kohën pas punës. Në vend që të rrini pasiv, lexoni një libër ose bëni një banjë relaksuese. Nëse jeta do të përmirësohet, fillon nga ju. Merrni përgjegjësinë dhe e ktheni të mirën në të shkëlqyer.
Bricjapi
Sot shfrytëzoni maksimalisht kohën me partnerin. Një bisedë e thellë ndryshon mënyrën si e shihni marrëdhënien. Fitoni një vlerësim të ri për atë që ndani.
Hapeni dhe shprehni mendimet dhe ndjenjat tuaja. Intimiteti në komunikim ju afron më shumë dhe forcon besimin. Më 16 shkurt e ndjeni njeriun tuaj edhe më pranë, sikur po kaloni nga thjesht shoqëria në një bashkim të thellë jete.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
